Cozmin Gușă s-a DEZLĂNȚUIT după scandalul acreditărilor de la MJ - Îi cere DEMISIA lui Tudorel Toader

Acționarul Realitatea TV Cozmin Gușă s-a dezlănțuit la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, căruia îi cere demisia după ce a retras acreditările jurnaliștilor Ionela Arcanu și Ovidiu Oanță.

"Acest domn ministru al Justitiei, care nu a mancat usturoi, gura nu ii miroase, l-ati vazut cum ne "ievalueaza" de fiecare data, a facut astazi un lucru nepermis, care nu s-a intamplat de foarte mult timp. Pe langa faptul ca a fost un atac direct si la Realitatea TV, si daca nu era asa, apropo de reporterul nostru Ionela Arcanu, care a fost interzisa, i s-a ridicat acreditarea, tot ne-ar fi pasat foarte mult, pentru ca, cu o opozitie destul de slaba, in fata unor asemenea domni, dar de la Justitie nu ne asteptam, trebuie reactie.

Citește și: CUTREMUR după decizia lui Tudorel Toader: Victor Ciutacu, Dan Andronic, Radu Tudor și Emilia Șercan au EXPLODAT la adresa ministrului Justiției

Vorbim de prezent si ne uitam la cineva cum este Tudorel Toader care, habar nu am, din pricina presiunii foarte mari, a emotiei care i-a fost creata legat de motiunea fara rezultat, ca oricum, si daca trecea, si daca nu trecea, tot aia era, are asemenea derapaje impotriva justitiei. Domnule Tudorel Toader, maine venim la Iasi. Acasa, la dumneavoastra. Dar noi venim cu o cerere publica, nu doar a noastra, ci si a altor institutii de media, de demisie. Sunteti invitat, oricum, daca sunteti acolo. Si in seara asta, daca doriti sa interveniti telefonic, dar poate o lasati pentru maine, la Iasi.

Cum vreti. Sa ne dati o explicatie: ce v-a apucat? Pentru ca nu doar Realitatea sau PRO TV, titularele acestui gest al dumneavoastra, ci si alte institutii de presa v-au cerut demisia. Sigur, in mod simbolic, pentru ca nu este treaba noastra sa cerem demisia unui ministru al Guvernului. Dar sunteti invitat, pentru ca asa ceva nu acceptam. Deci, sunteti invitat maine seara, la Iasi", a spus Cozmin Gușă potrivit Realitatea. net.