Cozmin Gușă, acuzații INCENDIARE: Florin Cîțu și Lucian Isar au demarat Operațiunea CEC și vor să vândă acțiunile

Analistul politic, Cozmin Gușă, îi acuză pe ministrul de Finanțe, Florin Cîțu și economistul Lucian Isar că vor să vândă o parte dintre acțiunile de la Cec Bank către BERD, asta în primă fază, pentru ca ulterior să se permită intrarea altor străini în acționariatul CEC.

”Cuplul Catu si Isar / Pun pe jar mediul bancar!

"Operatiunea CEC"

Prin 2005, am reusit sa-l blochez pe Verestoy Atilla in incercarea lui de a vinde CEC-ul ungurilor de la OTP Bank, care Verestoy aproape il "impachetase" pe Calin Popescu Tariceanu, care era prim ministru atunci.

Probabil in virtutea actiunii mele de-acum 15 ani, oameni interesati de soarta CEC-ului au inceput sa-mi sopteasca de cateva saptamani ca se pregateste un "matrapazlac", pus la cale de Lucian Isar, in complicitate cu Florin Catu! Cine e Florin Catu stim, ce nu se stia era despre reluarea "colaborarii reciproc-avantajoase" cu vechiul sau partener Isar. Cine este Lucian Isar, inafara calitatii de sot al Alinei Gorghiu (care merge des la Cotroceni, dar nu in vizita la Klausica ) ?! Lucica este si reprezentantul Romaniei la BERD, pus in functie chiar de catre Lucovid, care nu-si dorea asta dar avea presiuni din mai multe zone sa-l numeasca pe Isar.

Ei bine, in urma unor informatii confirmate zilele trecute, a devenit cert ca Isar si Catu pregatesc cesiunea a cca 20% din actiunile CEC catre BERD, iar asta doar ca prima parte a planului. A doua etapa prevede intrarea si a altor actionari STRAINI, urmarindu-se de fapt preluarea controlului asupra CEC de catre un "cartel" neautohton"!

Nu o sa teoretizez aici importanta unei banci ca CEC-ul in implementarea unor strategii ale statului roman, mai ales in vremuri de criza (!), este limpede oricum ca operatiunea pusa la cale este GRAVISSIMA.

Klausica, Lucovideee, Marceleee (Ciolacu, nu Vela!), ce-aveti de comentat?! Ca de dat socoteala, nu va banuiesc capabili ...”, scrie Cozmin Gușă.