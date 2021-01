Cozmin Gușă: Am aflat o informație din SUA. Victoria Nuland revine în forță

Analist politic, Cozmin Gușă, susține că a aflat informația conform căreia Victoria Nuland, fost adjunct al secretarului de stat al SUA în probleme legate de Europa, va reveni în forță și va din secretar adjunct pentru Afaceri Politice.

”BANG: VICTORIA NULAND REVINE-N SCENĂ!

ROMÂNIA SE PREGĂTEȘTE DE-UN SCENARIU PĂGUBOS SIMILAR CELUI DE-ACUM CÂȚIVA ANI?!

Am primit aseară o informație din SUA care suna așa:

“My friend, Biden to nominate Victoria Nuland as Undersecretary of State for Political Affairs!”

După ce-am urmărit emisiunea excepțională a lui DENISE RIFAI cu ADRIAN NĂSTASE, mi-am făcut timp să întreb în plus alți prieteni să verific informația Senzațională cu Nuland. Am primit înc-o confirmare acum 1 oră care zice că Victorua Nuland este “cap de lista la Biden pe masa”.

Cunoscătoriii sunt avizați despre subiect, iar dacă informația va fi și confirmată oficial, voi comenta pe larg despre “aventurile” doamnei Nuland în zona noastră și a consecințelor acestora ...”, scrie Cozmin Gușă.