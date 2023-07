Cozmin Gușă, ipoteză incendiară: 'Negustorul morții' intră în joc, la Moscova. Îl va înlocui pe Vladimir Putin?

Analistul politic Cozmin Gușă susține că intrarea în jocul politic mare din Rusia a ”negustorului morții” Viktor Bout, om eliberat de SUA la schimb cu baschetbalista Brittney Griner, reprezintă un element care indică jocuri pe termen lung. Bout este un traficant de arme și un om extrem de puternic, care vine să ocupe locul lăsat liber de Evgeni Prigojin. Gușă susține că acesta ar putea fi pregătit pentru a-i lua locul lui Vladimir Putin, la următoarele alegeri prezidențiale din Rusia.

”Despre Viktor Bout am scris deseori în ultimul an, mai ales în contextul schimbului de prizonieri organizat între Rusia și SUA, Bout fiind eliberat din închisoarea americană în schimbul baschetbalistei lesbiene ce fusese condamnată la Moscova pentru trafic de droguri. Bout este considerat un mare traficant de armament sovietic și rusesc (poreclit ”negustorul morții”) care, după ce-a fost arestat în Bangkok în 2008 (trebuia să fie reținut inițial în România!), a fost condamnat în 2010 în SUA la 25 de ani de pușcărie. Era atât de faimos încât a inspirat filmul american de mare succes ”Lord of War”, lansat în 2005, cu Nicolas Cage în rolul traficantului.

Știrea zilei de ieri a fost legată de anunțul candidaturii lui Bout la alegerile regionale din Rusia din partea Partidului Liberal Democrat (LDPR), partid ultranaționalist înființat și condus de către celebrul Vladimir Jirinovski, până la moartea sa din aprilie 2022. Sunt destule detalii care m-au convins că e vorba despre un plan sofisticat al rușilor, în urma căruia îi vor conferi lui Bout în viitor un mare rol în politica de la Moscova, preluând inițial moștenirea lui Jirinovski. La doar câteva zile după eliberare și sosirea în Rusia, Bout și-a declarat susținerea pentru Putin și a devenit membru al LDPR, apoi s-a deplasat la Luhansk, în Ucraina ocupată de ruși, unde a fondat o filială a partidului, menționând că el este naționalist rus, dar etnic ucrainean, vrând astfel să-și sublinieze orientarea regională a viitoarelor demersuri politice. E relevantă și scurta sa descriere de pe wikipedia: ”Originile lui Bout sunt neclare. Chiar și documentele Națiunilor Unite sunt neclare în acest sens. Cel mai probabil acesta s-a născut în Dușanbe, Tadjikistan, iar data sa de naștere este, cel mai probabil, 13 ianuarie 1967, deși sunt posibile alte câteva date. Acesta este etnic ucrainean, conform serviciilor de informațiilor sud-africane. Bout a devenit cetățean rus în urma dizolvării Uniunii Sovietice în 1991. Potrivit Comitetului Consiliului de Securitate al ONU pentru Liberia, Bout deține cel puțin patru pașapoarte. În ceea ce privește cariera militară este cunoscut faptul că Bout a servit în armata sovietică, având gradul de locotenent-colonel. Pregătirea lui Bout i-a permis să devină poliglot și să stăpânească cinci limbi străine: engleză, franceză, portugheză, arabă, farsi.”

”Negustorul morții”, în locul lui Vladimir Putin?

Un alt detaliu semnificativ este că în ultimele luni Bout a devenit un apropiat al lui Prigojin, acesta recunoscând public că-i urmează sfaturile, pe la mijlocul lunii iunie ei doi apărând împreună în fața presei, pozând în parteneri. Mulți am considerat că astfel Bout a jucat rolul intermediarului de încredere al lui Putin, prin care i s-au transmis lui Prigojin indicațiile pentru parcursul înscenării așa-zisei lovituri de stat de la Moscova ce-a pus pe jar planeta, dar nu și pe jucătorii de la Casa Albă, ce-au ordonat ucrainenilor să nu profite deloc de evenimente.

În susținerea scenariului că Bout este pregătit pentru jocuri politice mari este și teoria lui Bogdan Comaroni, expusă încă din primăvara trecută, conform căreia războiul ucrainean are la bază o înțelegere ultrasecretă ruso-americană dedicată resetării lumii, prin care să devină primordial pentru o vreme doar potențialul militar, capitol la care SUA și Rusia conduc detașat în ceea ce privește dotarea nucleară. Bout ar putea fi chiar intermediarul de încredere al celor două părți beligerante, presupunând că cei zece ani petrecuți în penitenciarele americane au fost suficienți pentru a-i consolida această calitate. Rușii au devenit și mai naționaliști pe fondul războiului cu NATO din ultimul an, iar apariția în fruntea ultranaționalistului LDPR a unui personaj de magnitudinea și autoritatea lui Bout poate avea un efect ”electric” asupra votanților, lucru de care ne vom convinge cu ocazia acestor alegeri regionale. ”Mai departe scrie-n carte”, adică m-aștept ca la alegerile prezidențiale din 17 martie 2024, anunțate deja de la Kremlin că se vor ține la termen, rolul politicianului Viktor Bout să fie unul determinant. Funcție de starea războiului ucrainean, de poziționările geopolitice în triunghiul SUA-Rusia-China, de negocierile subterane bilaterale în interiorul acestui triunghi, ne putem practic aștepta la orice legat de (posibil) prezidențiabilul Bout, eu nu exclud nici măcar retragerea septuagenarului Putin în favoarea acestui fost traficant de arme cu o istorie personală teribilă, ce va împlini în ianuarie 57 de ani.