Cozmin Gușă știe ce-l va distruge pe Piedone: 'umbra' care îl controlează cu adevărat

Analistul politic Cozmin Gușă susține că în campania electorală, marea vulnerabilitate a lui Cristian Popescu Piedone este ”umbra” constituită de Dan Voiculescu. Gușă anticipează faptul că adversarii lui Piedone vor ataca tocmai în acest punct, iar primarul Sectorului 5 va fi distrus pe modelul Mircea Geoană în 2009.

”Piedone știe foarte bine, pentru că este de 25 de ani în administrația Bucureștiului. Când l-am cunoscut eu, el era consilier la Sectorul 6, la Dan Darabonț. A venit la mine la partid, eram secretar general: ‘să trăiți, am îndeplinit misiunea!’, ‘ce misiune, mă grasule?’, ‘păi uitați-vă la televizor’. L-am trimis la secretară și secretara a venit la mine să-mi spună că Piedone mă roagă să mă uit imediat la televizor, la Prima TV. Piedone se dusese ca să-l facă pe Băsescu mincinos, că eu am spus că Băsescu e mincinos, și a pus în vreo o sută și ceva de gropi câte un Pinocchio (că Băsescu spunea că nu mai sunt gropi în capitală). Bătălie de campanie și în vremurile alea. Piedone cunoaște de atunci toate problemele. E un tip simpatic, dar face show, iar programul cu parizerul, ouțul, pâinea și hârtia de ziar nu ține de cald. Ouțele lui vor fi foarte mici în momentul în care adversarii lui îl vor prezenta în campanie, mare și rotund, așa cum e el, și cu o umbră mare a lui Dan Voiculescu deasupra lui. Țin minte, în campania din 2009, când am condus campania lui Geoană, totul a fost relativ în regulă pe trend, până când oamenii lui Băsescu și ai lui Coldea au venit și l-au prezentat pe Geoană, în spatele lui fiind Dan Voiculescu, negru așa cum e el, bătrân securist edec, exact ca Ion Iliescu, cu Sorin Ovidiu Vântu și cu Dinu Patriciu, oameni cu care el se întâlnea, deși i-am spus să nu o facă și nu m-a ascultat. A și pățit-o cu Vântu la un moment dat.”, a spus Cozmin Gușă, la Realitatea PLUS.

Dan Voiculescu ”îl controlează cu adevărat pe Piedone”

Cozmin Gușă susține că Piedone nu a fost niciodată cu adevărat independent, iar în prezent este controlat de către Dan Voiculescu, cel care a înființat PUSL.

”Înainte de intrarea în campanie a lui Piedone, am spus că el va ajunge ușor la un 40% din opțiunile de vot după ce își va anunța candidatura, dar va avea o problemă, susținerea PUSL, care-i frânează parcursul. Voiculescu, vrem, nu vrem, este tot securistul care a furat banii Securității, ai lui Ceaușescu, asta a rămas în memoria colectivă. E o problemă. Degeaba vrea să pozeze în independent și Ponta vrea să spună că suntem toți proști și că Piedone este independent. Piedone e independent în sensul că nu te poți baza cu el. Adică astăzi faci o înțelegere cu Piedone, mâine a fugit, nu îl mai găsești. Asta e problema lui, în rest fiind foarte simpatic și fiind branduit bine în atâția ani de administrație și fiind, într-adevăr, o victimă a regimului lui Iohannis. Scorul ăsta al lui Piedone atât de mare (+/- 10%, s-ar putea să fie undeva la 35%, dar nu contează, este pe primul loc, ceea ce e important) vine din faptul că el este perceput ca o victimă a lui Iohannis. Omul ăsta a stat degeaba la pușcărie. La pușcărie nu știu cine trebuia să stea pentru morții de la Colectiv, poate cei care au pus focul intenționat, s-a scris în anchetă și a apărut în dosare așa ceva, dar în niciun caz nu ar fi trebuit să stea Piedone. Situația era la fel în toate sectoarele Bucureștiului și în toate orașele și municipiile României.

Ponta îl susține pe Piedone dintr-un soi de solidaritate. Ei nu se înțeleg bine, nu au fost apropiați. Șeful adevărat al lui Piedone este Marian Vanghelie. Piedone de el asculta, și de Cristian Burci și de Miron Mitrea. Ei l-au coordonat pe Piedone de-a lungul carierei lui. Și acum e coordonat de Dan Voiculescu. Dar el beneficiază de acest scor pentru că bucureștenii îl consideră, pe bună dreptate, o victimă a lui Klaus Iohannis, care dorea ‘guvernul meu’ și de aici și Victor Ponta, care a trebuit să plece pentru că ‘au trebuit să moară oameni’ pentru ceva neinvestigat și pentru atâția morți, Dumnezeu să îi odihnească și le transmit încă o dată compasiune rudelor. Ei își amintesc că atunci noi, aici, la Realitatea, timp de 72 de ore noi am luptat și am urlat pentru ca Nicu Bănicioiu, Ministrul Sănătății, și Victor Ponta, primul-ministru, să-i scoată rapid din țară, în timp ce toată presa Statului Paralel spunea că noi ne descurcăm în România”, a mai spus Gușă.