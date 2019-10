Creatorul serialului 'Salvaţi de clopoţel' a murit la vârsta de 87 de ani

Dramaturgul american Sam Bobrick, creator al serialului „Salvaţi de clopoţel”, a murit la vârsta de 87 de ani, informează BBC, potrivit news.ro.

Fiica lui a confirmat pe Facebook că Bobrick a murit în spital pe 11 octombrie, după ce suferise un atac cerebral.

Sam Bobrick a scris peste 40 de piese de teatru, însă a fost celebru pentru serialul „Salvaţi de clopoţel/ Saved By The Bell”, care a fost difuzat în Statele Unite între anii 1989 şi 1993.

O nouă versiune a lui, cu Mario Lopez şi Elizabeth Barkley, care au făcut parte din distribuţia originală, va fi pregătită pentru viitorul serviciu de streaming al NBC, Peacock.

Născut în Chicago, Bobrick s-a alăturat forţelor aviatice, unde a început să lucreze la un ziar, apoi a urmat cursuri de jurnalism.

Citește și: E oficial! Vârsta de pensionare se va schimba- Cine sunt cei vizați

A avut o scurtă carieră în compoziţia muzicală, deşi nu cânta la niciun instrument şi susţinea că e afon. A scris împreună cu Elvis Presley piesa „The Girl of My Best Friend”.

Bobrick a mai lucrat la emisiunea pentru copii „Captain Kangaroo” şi s-a mutat la Los Angeles, unde, împreună cu partenerul său de scris, Billy Idelson, au semnat scenarii pentru „The Flinstones” şi „Bewitched”, între altele.

A colaborat cu Ron Clark pentru show-uri de varietăţi. Familiile lor au avut o strânsă relaţie, iar la finalul anilor 1960, s-au mutat în New York. Acolo, Bobrick şi Clark au scris prima lor piesă - prima comedie gay de pe Broadway, „Norman, Is That You?”.

Sam Bobrick a continuat să scrie piese de teatru, marea sa pasiune, însă acestea nu au cunoscut mare succes. Astfel că pentru el programele de televiziune reprezentau doar sursa de venit.