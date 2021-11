Cresc prețurile și cererile pentru apartamente în Cluj-Napoca și Florești, anunță un portal imobiliar

Pretul apartamentelor din Cluj-Napoca si Floresti este in continua crestere. Daca in urma cu o luna-doua exista un semn de intrebare cu privire la evolutia preturilor, azi avem raspunsul clar. Preturile cresc si vor creste in continuare. Inflatia galopanta atrage dupa sine o crestere majora a preturilor la apartamente. La momentul in care consultantilor IMOBILI au fost solicitati sa formuleze un puct de vedere in legatura cu evolutia preturilor imobiliarelor pe termen scurt si mediu , aum estimat o cresterere insa nu puteam prognoza cuantumul ascensiunii. Asa dar, daca ne referim la Cluj-Napoca, in zona centrala preturile au depasit 3000 Euro/mp +TVA pentru apartamentele in faza de proiect sau in curs de executie cu termen de finalizare in anul 2022-2023, astfel implicit atragand dupa sine pretul apartametelor in constructii mai vechi si zonele limitrofe, scrie Mediafax.

Cea mai mare crestere de pret o putem observa in Floresti relateaza consultantii IMOBILI www.imobilicluj.ro.

