Creşe noi, vor fi constuite pentru copiii din municipiul Sfântu Gheorghe

Patru noi creşe, care vor putea găzdui 140 de copii, vor fi construite în următoarea perioadă în municipiul Sfântu Gheorghe, au anunţat, joi, autorităţile locale.

Potrivit conducerii Primăriei, una dintre acestea va fi construită cu sprijinul Companiei Naţionale de Investiţii, iar alta de către Biserica Unitariană.

"Pentru a creşte numărul de locuri din creşe şi pentru a reduce supraaglomerarea, Primăria intenţionează să construiască noi creşe în patru locaţii suplimentare, care vor putea găzdui un total de 140 de copii. Pe strada Borviz, desemnarea constructorului este în curs de desfăşurare, iar lucrările vor începe cel târziu în primăvară. Creşa va putea găzdui un grup de 20 de copii. Pe strada Nicolae Iorga, municipalitatea construieşte creşa în colaborare cu Compania Naţională de Investiţii, iar construcţia este programată să înceapă anul viitor, având o capacitate de aproximativ 70 de copii. La Câmpul Frumos a fost semnat contractul pentru proiectul tehnic şi planul de autorizare, iar construcţia va începe în primăvara anului viitor, cu un spaţiu pentru 20 de copii. În urma unei colaborări între municipalitate şi Biserica Unitariană, pe strada George Enescu va fi construită o creşă cu o capacitate de două grupe de 15 copii, care va fi gata vara viitoare. Creşa, construită de Biserica Unitariană, va fi administrată de municipalitate", se arată într-un comunicat de presă al Primăriei, informeaz[ Agerpres.

Conducerea Primăriei a anunţat, totodată, că a reorganizat creşele din municipiu într-o instituţie separată care va fi finanţată atât din bugetul de stat, cât şi din bugetul local.

"Instituţia, care are personalitate juridică proprie şi este situată pe strada Kos Karoly, a fost creată prin unificarea administrativă a trei creşe: Arvacska din cartierul Ciucului, Napsugar din cartierul Gării (care include şi creşa din Chilieni) şi grupurile creşei din fosta Vilă Elveţiană. Anterior, creşele făceau parte din sistemul de asistenţă socială gestionat de Primărie şi erau finanţate exclusiv din bugetul local. În conformitate cu noua decizie a Guvernului de a integra creşele în sistemul de învăţământ, municipalităţile au trebuit să decidă dacă să transfere instituţiile în sistemul de stat sau să creeze o entitate juridică separată şi să păstreze creşele sub responsabilitatea autorităţilor locale. Primăria Sfântu Gheorghe a decis ca acestea să rămână în competenţa sa, începând din acest an fiind posibilă finanţarea guvernamentală, iar bugetul asigurat de Guvern este suplimentat de municipalitate", se mai arată în comunicat.

Creşele din Sfântu Gheorghe au 17 grupe în care sunt înscrişi circa 380 de copii, iar în urma reorganizării acestora, numărul angajaţilor a crescut de la 58 la 62, urmând să fie suplimentat cu încă 21.