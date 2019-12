Creștere de 0,13% pentru BET, care se apropie prudent de pragul de 10.000 de puncte

Opt din cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au marcat aprecieri joi, BET continuând încet și prudent raliul din acest an către noi maxime post-criză și mai specific către pragul de 10.000 de puncte în contextul unei noi evoluții mixte în piețele externe, scrie Mediafax.

Indicele BET-FI, al celor cinci SIF-uri la care se adaugă Fondul Proprietatea (FP), a fost singurul în scădere joi, marcând o depreciere marginală de 0,04%.

Referința pieței a urcat la finalul ședinței bursiere la un nou maxim post-criză, de 9.961,05 de puncte. Maximul istoric, înregistrat de BET acum 12 ani, în decembrie 2007, este situat la 10.857 de puncte. De la începutul anului și până în prezent, BET a urcat cu aproximativ 35%.

Din punctul de vedere al lichidității, săptămâna a continuat negativ, în ton cu evoluția generală din ultimele luni, valoarea tranzacționată situându-se din nou sub media zilnică înregistrată în acest an, la 31 milioane de lei (6,5 milioane de euro). Media zilnică înregistrată în acest an în privința rulajului se ridică la circa 39,5 milioane de lei.

Din cadrul indicelui BET, cele mai bune evoluții au fost înregistrate de: Nuclearelectrica (SNN) plus 3,1%, BRD plus 1,29% și Romgaz (SNG), plus 0,79%. Acțiunile Electrica (EL) s-au apreciat cu 0,9%. La polul opus regăsim titlurile MedLife (M), cu o scădere de 1,19% și OMV Petrom (SNG) care au pierdut 0,56%.

Titlurile BRD, care au atins un maximum al ultimelor 19 luni, au ocupat prima poziție în topul celor mai tranzacționați emitenți, cu schimburi în valoare de 8,12 milioane de lei. Titlurile instituției de credit sunt urmate în clasamentul rulajelor de acțiunile Romgaz, cu aproape 7 milioane de lei, și Banca Transilvania (TLV), cu tranzacții în sumă de 5,5 milioane de lei.