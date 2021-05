Creștere de 20,56% pe piața asigurărilor pentru Safety Broker România

Compania de brokeraj în asigurări Safety Broker a intermediat în trimestrul I din anul 2021 prime de asigurare în valoare de 163,63 milioane lei, înregistrând o creştere de 20,56% fata de perioada similară a anului 2020, potrivit unui comunicat al companiei, citat de agerpres.

Din totalul subscrierilor realizate în primul trimestrul, cele mai mari creşteri le-au avut următoarele tipuri de asigurări: asigurări de garanţii - 143,47%, asigurări de viaţă şi sănătate - 31,58%, asigurări de locuinţe - 22,41% şi asigurări CASCO - 18,29%. Poliţele RCA au înregistrat o creştere de 19,3%, comparativ cu trimestrul I 2020.

Conform sursei citate, Adunarea Generală a Asociaţilor din data de 10 mai 2021 a decis modificarea formei juridice a companiei Safety Broker din "Societate cu Răspundere Limitată" în "Societate pe Acţiuni", precum şi cooptarea în acţionariat a doamnei Zenovia Iakab, CFO-ul grupului de firme Safety.

Zenovia Iakab este angajată a Safety Broker încă de la înfiinţarea companiei şi preia 5% din acţiunile deţinute anterior de acţionarul majoritar Safety Credit SRL.

Astfel, noua structură a acţionariatului Safety Broker, după obţinerea avizului ASF şi îndeplinirea formalităţilor de înregistrare în Registrul Comerţului, va fi următoarea: Safety Credit- 80%, Robert Niţă- 15%, Zenovia Iakab- 5%.

"Ne propunem să păstrăm acelaşi entuziasm pe care l-am avut acum 16 ani, când am dat start acestui business, iar prin intermediul aplicaţiei mySafety şi împreună cu partenerul nostru tehnologic - Life is Hard, să continuăm procesul de digitalizare al vânzărilor. Începând cu luna iunie, alături de poliţele RCA şi Travel, clienţii şi partenerii noştri vor putea emite şi asigurări de locuinţe. Analizăm însă, ca începând cu anul 2022, o dată cu încheierea pandemiei de COVID-19, intrarea pe pieţele din Bulgaria şi Ungaria, ţări unde avem deja obţinut de la Autoritatea de Supraveghere Financiara aprobarea de a opera în regim FOS (Freedom of Services). Noi operăm încă din anul 2013 şi pe piaţa din Republica Moldova, printr-o compania distincta - Safety Broker Moldova", a declarat Viorel Vasile, CEO Safety Broker.

Safety Broker este un broker de asigurare independent cu capital local ce operează în România şi Republica Moldova.

