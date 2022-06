'Creșterea prețurilor combustibililor este o înșelătorie pusă la cale cu complicitatea Guvernului' - Acuzații dure lansate de Automobil Clubul Român

Cel mai mare club automobilistic din România a transmis vineri că creșterea prețurilor combustibililor auto din România este „o inselatorie pusa la cale de producatorii si distribuitorii acestora cu complicitatea Ministerului Energiei din Guvernul Romaniei”.

„Dinamica prețurilor combustibililor auto din acest an are un total caracter speculativ, iar in mod public se invoca variatiile cotatiilor internationale, care nu influenteaza intreaga cantitate comercializata la pompele de distributie din moment ce Romania are o productie interna importanta. Mai mult, lipsa de reacție a autorităților guvernamentale și explicațiile companiilor petroliere ne fac să credem că această situație pare să fie un impuls pentru producerea unor profituri fabuloase ale acestor companii și o “gură de oxigen” pentru bugetul României”, se arată într-un comunicat al Automobil Clubul Român.

„Tara noastra este norocoasă din punctul de vedere al producției interne de petrol deoarece aproape 40% din necesarul de petrol este extras din pamantul tarii, nefiind dependenta de importurile scumpe. Dar acest amanunt nicăieri nu este specificat, iar faptul că petrolul ieftin extras in România nu se regăsește în prețul final de la pompa este un adevar suparator. Suntem, deci, inselati cu scopul de a se practica aceste preturi de specula!”, continuă clubul automobilistic.

„Motorina conduce în topul vânzărilor din stațiile de alimentare, volumul fiind de peste două ori mai mare decât al benzinei. Cu toate acestea, companiile petroliere au crescut costurile de logistică (inclusiv profitul) cu peste 0.9 lei/l de motorină, după cum ne arată o analiză a intervalului 17.03 – 10.06.2022. În atare condiții, ne punem întrebarea cum oare poate fi explicată creșterea cu 0.9 lei a costurilor logistice în condițiile în care costul de producție orientativ al unui litru de petrol este de aproximativ 0,39 lei? Răpunsul trebuie să fie furnizat urgent de către Statul Român, prin Ministerul Energiei, și de către companiile petroliere, în condiții de totală transparență, și nu prin prisma jecmănirii automobiliștilor si a economiei nationale. Consideram ca Guvernul României trebuie să ia urgent măsuri impotriva speculei și, prin organismele sale, să verifice cu conștinciozitate activitatea companiior petroliere care, în goana după profituri, uită voit, si cu unele complicitati guvernamentale, că extrag petrol din pamantul României. Cum în perioada vacanței de vară cererea de combustibil va avea un trend ascendent, companiile petroliere și Statul Român își vor burduși buzunarele cu banii românilor, sărăcindu-i și mai mult pe aceștia. Automobiliștii declara ca nu mai pot accepta această umilință, iar Statul Roman trebuie sa le apere drepturile lor constitutionale (art. 47 din Constitutie) de a duce un trai decent rezultat din folosirea chibzuita a bogatiilor tarii!”, conchide comunicatul.