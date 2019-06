Cristi Bud, fost atacant la Orhei, declarație despre rivali: 'FCSB o să treacă fără nicio problemă de Milsami'

Cristi Bud, fostul atacant al CFR-ului, a câştigat campionatul în 2015 cu Milsami Orhei, viitorul adversar al FCSB în turul 1 al calificărilor din Europa League, anunță MEDIAFAX.

Tot atunci Milsami a avut şi cel mai lung sezon european, moldovenii trecând de Ludogorets şi ajungând până în turul 3 preliminar al Champions League.

“S-au schimbat mult lucrurile de când am jucat eu acolo. Mai vorbesc cu foşti colegi şi mi-au spus că bugetul este mult mai mic. Nu mai sunt decât doi străini în lot şi sunt foarte mulţi jucători tineri. FCSB o să treacă fără nicio problemă de Milsami. Nu mai este echipa care a ajuns în play-off-ul UEFA. Când am fost eu acolo, cred că ne-am fi luptat la play-off, dacă eram în Liga 1. Acum cred că s-ar bate la retrogradare în România”, a spus Cristi Bud, pentru ProSport.

Un stadion minuscul şi doi jucători interesanţi

Milsami joacă la Orhei, pe un stadion unde nu încap mai mult de 2000 de oameni. ”Este un stadion mic. Am înţeles că au pus nocturnă acum. Când am jucat cu Saint Ettiene am jucat pe stadionul lui Zimbru”, a spus Bud, care le recomandă celor de la FCSB un jucător de la Milsami. “Portarul Mîţiu este un portar foarte bun, chiar ar merita urmărit pentru că i se termină contractul. Le recomand echipelor din România să-l urmărească. Îl mai au pe Antoniuc, un mijlocaş de bandă cu viteză foarte bună. Este dreptaci, a jucat în Rusia şi este unul dintre cei mai periculoşi jucători”, a spus Bud.