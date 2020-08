Cristi Puiu: Mi-e milă de CTP. Săracul om, e chiar grav

Cristian Tudor Popescu a comentat în termeni duri, sâmbătă, la Digi24, afirmațiile controversate făcute de cunoscutul regizor român Cristi Puiu despre purtarea măștii și distanțarea fizică. „Dacă nu ar fi o măgărie agitatorică, ar trebui să-l consider de-a dreptul idiot”, a zis CTP. Cristian Tudor Popescu a mai apreciat că cei care l-au aplaudat pe Cristi Puiu sunt „cretini și ticăloși”.

Regizorul spune că i se face milă de CTP.

„M-a întrebat cineva dacă am văzut ce a scris C. T. Popescu. Mă uitam şi mă gândeam... îmi era milă de el. Săracul om, săracul om, să ajungă el să mă scuipe, să vorbească în felul ăsta de mine... e chiar grav, săracul de el. Doamne ajută, să îl ajute Dumnezeu, să îi dea mintea cea de pe urmă. Ce să zici la asta? Doamne-fereşte, bine, scuipă tu! Păi nu o să-i fie lui apoi mai greu cu chestia asta? Nu-şi dă seama?

E o altă poveste legată de România. O dovadă de lipsă de maturitate care vine din faptul că oamenilor le e atât de greu aici să spună "mulţumesc";, să îşi arate recunoştinţa, şi să spună "iartă-mă".

Asta e foarte greu să vezi. E o formă de capitulare, tu nu mai ai demnitate. Ba nu, demnitatea ta de om stă în asta: în faptul că eşti recunoscător şi că ai atâta verticalitate încât să recunoşti greşeala.

Poate asta dă şi cumva culoarea asta locală a noastră a românilor care ne apropie de vârsta adolescenţei ca naţie, de pubertate, când cel mai important lucru din lume eşti tu însuţi şi ceilalţi nu există”, a replicat Cristi Puiu ca urmare a reacției lui CTP, potrivit Antena 3.

Ce a zis CTP

„Este o magarie agitatorica menita sa-i promoveze filmul. Daca nu as lua in considerare aceasta posibilitate ar trebui sa-l consider pe distinsul regizor dl Puiu de-a dreptul idiot. Dl Puiu a facut si comparatie intre dictatura lui Ceausescu si regulile de purtare a mastii si distantare fizica. Mai rezulta un indemn la revoluție, spune ca in '89 au fost niste oameni care au spus 'Nu' dictaturii si d-aia putem vedea cum filme. Pentru Dl Puiu ar trebui acum să mai adaug un calificativ pe lângă cel de idiot, dacă nu aș lua în considerare ipoteza de publicitate grosieră făcută filmului, prin care dânsul se alătură personajelor grotești care in mass-media zbiară încontinuu anti-mască și face asta dl Puiu cand numarul mortilor si infectatilor creste zilnic inspaimantator in Romania. In timp ce Romania devine ciumata Europei, dl Puiu ne da un astfel de exemplu. Ar trebuie sa alatur si calificativul nesimtit la ce-a facut dl Puiu”, a spus Cristian Tudor Popescu (CTP).

„Cine sunt cei care au aplaudat? Hominizii, cei care se înghesuie acum pe litoral bot în bot, fund în fund, fără să țină seama de niciun fel de regulă, ăia de se tratează acum cu bere și cu grătar, ăia care întreabă: Care virus, domnule? Ălora care nu le pasă cum mor oamenii cu zecile și zecile și zecile, în fiecare zi acum, cifre care cresc, cresc din ce în ce mai groaznic, ăstora care nu le pasă, care sunt adepții teoriei că de fapt virusul nu există și e o manipulare din partea autorităților. Într-un cuvânt, e vorba de cretini și de ticăloși! Ca să aplauzi așa ceva, trebuie să fii cretin, ticălos sau și una, și alta”, a spus Cristian Tudor Popescu (CTP).

Ce a zis Cristi Puiu

Regizorul Cristi Puiu a declarat vineri noaptea, la proiecţia în avanpremieră naţională a celui mai nou film al său, "Malmkrog", că este "inuman" ca spectatorii să privească un film de 200 de minute purtând masca de protecţie pe faţă, potrivit Agerpres.

„Filmul a ieşit în Franţa, în săli de cinema, fără distanţare socială şi fără mască, în interior, cum ar veni treaba. Şi ăsta este motivul pentru care eu nu particip la această poveste", a explicat Puiu, înainte de începerea proiecţiei.

„Dacă dumneavoastră sunteţi aici şi vă uitaţi la un film azi, este pentru că au existat nişte oameni indisciplinaţi în România în decembrie '89 şi care au zis 'Nu' dictaturii. Puterea instalată ar face bine să discute cu oamenii, să intre în dialog, nu să ne trateze ca pe nişte vite. Da, există această problemă, există o epidemie, există un virus, dar tonul autorităţilor statului este inacceptabil", a afirmat regizorul.

„Şi ştiu că oamenii sunt speriaţi şi respect şi distanţarea socială şi port masca când intru în absolut orice spaţiu închis. Dar dacă mâine o să vă ceară dumneavoastră să mergeţi în mâini, credeţi-mă, o să mergeţi în mâini” mai zis el.