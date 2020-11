Cristian Adomniţei: 'Sunt un om demn, m-am născut liber şi voi muri liber, indiferent de lagărele pe care mi le prescrieţi'

Fostul şef al Consiliului Judeţean Iaşi, Cristian Adomniţei, condamnat la trei ani şi două luni de închisoare cu executare, susţine că se consideră în continuare nevinovat, precizând că instanţa i-a respins cererea de a fi testat la poligraf.

Cristian Adomniţei scrie pe Facebook că "după o lungă şi grea suferinţă, justiţia a murit", el reacţionând astfel la decizia Tribunalului Iaşi din această săptămână prin care a fost condamnat la trei ani şi două luni de închisoare cu executare într-un dosar de corupţie, potrivit news.ro.

"5 ani am respectat tot ceea ce aţi dispus. Nu am dat crezare tuturor celor care mi-au spus că, prin tot ceea ceea ce faceţi, expuneţi prea limpede un punct de vedere, nu am cerut strămutarea cauzei, nu v–am recuzat. Deşi a fost evidentă lipsa dumneavoastră de curiozitate cu privire la vinovăţia sau nevinovăţia mea, încă de când aţi respins cererea mea de a fi testat poligraf, deşi a fost evidentă toleranţa dumneavoastră faţă de implicarea SRI in dosarul meu, încă de la momentul în care aţi precizat că vă veţi pronunţa odată cu fondul asupra cererii avocaţilor de a exclude interceptările SRI, fiind evident că, odată cu fondul, nu aţi mai fi putut înlătura fizic interceptările de la dosar, aşa cum cer Curtea Constituţională şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, deşi aţi sfidat orice aparenţă de respectare a principiului egalităţii armelor, atunci când aţi acceptat doar interceptările SRI trunchiate şi scoase din context pe care le folosea DNA, nu şi pe cele, tot ale SRI, din care reieşea că denunţătorul lor raporta opozanţilor mei politici, consultându-i cu privire la demersurile viitoare în ceea ce mă priveşte, v-am acordat prezumţia de nevinovăţie. Deşi, pentru mine, nu era o datorie de serviciu", a scris Adomniţei pe pagina sa de Facebook.

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi a mai spus că nu s-a temut niciodată de Justiţie pentru că s-a considerat nevinovat şi că s-a dus singur la poligraf pentru a aduce în faţa instanţei o probă de nevinovăţie.

"Am crezut că aţi citit ce scrie în cărţile de drept, că poligraful poate da rezultate fals pozitive, nu fals negative şi că, în situaţiile în care o persoană îşi susţine nevinovăţia de la început şi trece testul poligraf, organele judiciare trebuie să acorde poligrafului valoarea unui mijoc de probă. Şi că nu vă veţi asuma să condamnaţi un om evident nevinovat. Într-un stat de drept, hotărârile judecătoreşti, bune sau proaste, trebuie respectate. Iar eu am să le respect, indiferent de situaţie: sunt un om demn, m-am născut liber şi voi muri liber, indiferent de lagărele pe care mi le prescrieţi. Înţeleg că e mai bună mâncarea deţinuţilor acum, decât era la Sighet. Într-o justiţie care tranziţionează de la cea hidos şi politic represivă, a fostului regim, către una a statului de drept, într-o justiţie în care au început să păşească, elegant, discret, doamne cu pantofi albaştri, mă întreb dacă doar aleatoriul m-a adus în faţa unei cizme de cauciuc ruseşti. Sau a unui bocanc securist", adaugă Cristian Adomniţei.

Fostul şef al Consiliului Judeţean Iaşi Cristian Adomniţei a fost condamnat vineri la trei ani şi două luni de închisoare cu executare în Dosarul Albumul, care viza unele nereguli referitoare la un contract pe care CJ Iaşi l-a încheiat cu o firmă, pentru promovarea judeţului.

Decizia a fost luată de către Tribunalul Iaşi şi nu este definitivă.

Magistraţii ieşeni l-au condamnat pe fostul şef al CJ Iaşi Cristian Adomniţei la trei ani şi două luni de închisoare cu executare, alte trei persoane fiind condamnate în acelaşi dosar la pedepse cu închisoarea cuprinse între patru ani şi patru luni şi patru ani şi şapte luni.

Astfel, Teodora Jinga şi Carmen Irimescu, ambele funcţionare în cadrul CJ, au fost condamnate la câte patru ani şi patru luni de închisoare, în timp ce Letiţia Popa, administrator de firmă, va sta după gratii patru ani şi şapte luni.

Cristian Adomnitei a fost acuzat de procurorii DNA de favorizarea faptuitorului şi fals intelectual într-un dosar privind nereguli referitoare la un parteneriat cu o firmă privată care a avut ca obiect promovarea judeţului.

Potrivit DNA, CJ Iaşi a atribuit, în 2013, firmei Laser Co un contract de servicii de tipărire materiale de promovare a judeţului Iasi pe baza unor documente false întocmite de Letiţia Popa, administratorul firmei Laser Co.

Procurorii au afirmat că pentru ca acest contract să fie atribuit firmei pe care o administra, Letiţia Popa a întocmit şi utilizat documente false pentru a crea aparenţa îndeplinirii criteriilor de admisibilitate şi conformitate a ofertei, depunând apoi toate aceste înscrisuri la autoritatea contractantă, CJ Iaşi.

Popa i-a determinat astfel cu intenţie, pe membrii comisiei de evaluare a ofertelor să atribuie contractul firmei sale, în condiţiile în care oferta ar fi trebuit să fie respinsă, din cauza neîndeplinirii cerinţelor minimale ale caietului de sarcini.

DNA a precizat că firma lui Popa nu a respectat contractul, nepredând o serie de obiecte, a căror valoare a fost de peste 213.000 lei.

Pentru ca Letiţia Popa să poată încasa, în mod nelegal, plata acestor bunuri pe care nu le livrase şi, totodată, să nu poată fi obligată, conform contractului, la plata penalităţilor, Cristina Teodora Jinga, cu intenţie, a determinat membrii comisiei de recepţie din care făcea parte şi Carmen Irimescu, să semneze un proces verbal antedatat, în cuprinsul căruia s-a menţionat, în mod nereal, că acestea fuseseră livrate şi a semnat mai multe documente, activităţi ce au avut ca urmare producerea unui prejudiciu de peste 213.000 lei judeţului Iaşi, la care se adaugă contravaloarea penalităţilor.

Totodată, în perioada martie - aprilie 2015, Cristian Adomniţei, cu intenţie directă, le-a ajutat pe Jinga şi Irimescu, în urma unei înţelegeri prealabile cu acestea, pentru a se evita descoperirea infracţiunilor pe care acestea le comiseseră şi tragerea lor la răspundere penală, au susţinut procurorii DNA.