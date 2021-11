Cristian Balaj a făcut prima deplasare în calitate de preşedinte al CFR Cluj: Sunt încrezător, pentru că există perspective şi am încredere

Fostul arbitru Cristian Balaj, care până de curând a fost şeful agenţiei antidoping (ANAD), a făcut prima deplasare în calitate de preşedinte al CFR Cluj la un meci al echipei ardelene, cel cu AZ Alkmaar din Olanda. Într-un prim interviu acordat în această calitate, el a spus că noul său club are un potenţial de dezvoltare la un nivel incredibil, conform news.ro

"Sunt încrezător, pentru că există perspective şi am încredere că, alături de cei din staff, jucători, conducere, vom face lucruri frumoase împreună. Vreau să-i felicit pe toţi cei care au fost de-a lungul timpului la CFR Cluj, pentru că deja există o istorie, performanţe care ne obligă să menţinem un standard pe măsura aşteptărilor. Suporterii şi fotbalul românesc au nevoie de echipe bune. Îmi doresc ca echipa CFR să câştige campionatul. Totul a pornit de la un telefon, îmi aduc aminte locul în care eram în vacanţă, a existat o oarecare reticenţă, pentru că nu ştiam oamenii din club, nu ştiam ce există aici. Până nu am discutat şi am venit la Cluj, la insistenţele lui Dan Petrescu, cu care am vorbit în repetate rânduri. Venind la Cluj, am avut câteva întrebări şi s-a discutat doar de proiecte. A fost o discuţie de la ora 10.00 până la 16.00, iar aspectele legate de contractul meu s-au rezolvat în aproximativ 7-8 minute. A fost important ce se doreşte să se facă, ce aşteptări există de la mine, pentru că în mintea mea mă gândeam că arbitrii sunt cei mai importanţi. Nu. Arbitrii trebuie să fie precum plasele la porţi, precum steagurile de la colţul terenului, mai ales că, sperăm, în curând vom avea şi VAR-ul, care va elimina greşelile majore. Am ajuns la concluzia că CFR-ul are un potenţial de dezvoltare la un nivel incredibil. Cel mai mult mi-a plăcut că se doreşte înfiinţarea unei academii de fotbal. Este foarte important să copiem - nu trebuie să inventăm nimic - de la cei care performează în acest sens. Îmi doresc să fie o academie în Cluj, în care toţi cei care au cluburi de juniori în Transilvania, părinţii copiilor care joacă fotbal să-şi dorească să ajungă la CFR Cluj", a declarat Balaj, pentru CFR TV.

Meciul AZ Alkmaar - CFR Cluj va avea loc, joi, de la ora 19.45, în etapa a IV-a a Grupei D a Conference League.