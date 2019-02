Cristian Bud revine în Liga I la FC Hermannstadt

FC Hermannstadt l-a transferat pe atacantul Cristian Bud şi vine la gruparea sibiană după ce a îmbrăcat tricoul formaţiei Yverdon Sport din cel de-al treilea eşalon al Elveţiei, relatează News.ro.

Atacantul Cristian Bud are 33 de ani şi are un palmares impresionant. El a câştigat de trei ori titlul naţional, cu CFR Cluj (2009/2010, 2011/2012) şi Milsami Orhei (2014/2015), în Republica Moldova. În plus, atacantul a cucerit cu CFR Cluj de două ori trofeul Cupei României, în ediţiile 2009/2010 şi 2015/2016.

Cristian Bud a evoluat în 186 de meciuri, în Liga 1, pentru Gaz Metan Mediaş, CFR Cluj, Pandurii Tg. Jiu, Poli Timişoara şi Concordia Chiajna, înscriind 50 de goluri.

De-a lungul carierei a mai îmbrăcat tricoul echipelor Liberty Salonta, FC Bihor Oradea, Debrecen (Ungaria), Milsami Orhei (Moldova) şi Yverdon Sport (Elveţia).

Bud a mai lucrat cu antrenorul Vasile Miriuţă la CFR Cluj şi Concordia Chiajna. Atacantul a semnat până în vară.