Cristian Buşoi confirmă DEZASTRUL dintre liberali: 'Mulți lideri, unii și aleși pe listele PNL București, nu au făcut opoziție'

Preşedintele PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, a declarat miercuri că este acuzat că nu are poziţii împotriva PSD şi că nu e suficient de bun să se "lupte" cu Gabriela Firea, însă susţine că a luptat cu administraţia când nimeni din partid "nu avea chef să facă opoziţie".

"Sunt acuzat, în mod fals, că nu am poziții împotriva PSD. Răspund și dau exemplu de poziții anti PSD în ultimii doi ani, dintre care o propunere de suspendare a primarului Firea, și sunt acuzat că este prea puțin. Aduc aminte că de doi ani mă opun administrație PSD-Firea și doamna Firea m-a dat în judecată pe motiv că o calomniez și în continuare sunt acuzat că nu-s suficient de bun să mă lupt cu dna Firea. Aceasta este este ori prostie crasă, ori rea intenție! Horatârți voi, că eu nu sțiu. De doi ani, începând imediat după alegerile locale, când nimeni în PNL București nu mai avea chef de nicio opoziție, am arătat public și am sancționat ce face administrația PSD-Firea în Capitală", a afirmat Cristian Buşoi, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Acesta susţine că de doi ani "a ţinut administraţia PSD-Firea sub o critică continuă", în timp ce mulţi liberali alești pe listele PNL București au uitat complet de organizația din Capitală.

"De doi ani, și prin acțiunea personală, ca om din PNL București, dar și alături de o echipă redusă și demoralizată de dezastrul din alegeri, am ţinut administraţia PSD-Firea sub o critică continuă. Asta în timp ce mulți lideri, unii și aleși pe listele PNL București, au uitat complet de PNL București", a adăugat Buşoi.

