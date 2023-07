Cristian Bușoi: Undă verde, în Parlamentul European, cu 595 voturi, pentru raportul Cristian Bușoi - EMA Fees

Undă verde în plenul Parlamentului European pentru EMA Fees (Taxele Agenției Europene a Medicamentelor). Salut această decizie, care va aduce beneficii semnificative în ceea ce privește transparența și eficiența procesului de autorizare a medicamentelor în Uniunea Europeană, anunță europarlamentarul PNL Cristian Bușoi, președintele Comisiei ITRE din Parlamentul European.

În calitate de raportor al dosarului EMA Fees, mi-am concetrat eforturile pentru asigurarea transparenței și predictibilității costurilor asociate evaluării, autorizării și monitorizării medicamentelor în Uniunea Europeană. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei, care au susținut cu o majoritate importantă, 595 de voturi pentru, din 645 posibile, aprobarea EMA Fees.

Forma finală a documentului, aprobată astăzi, modifică propunerea Comisiei Europene, diminuând taxele pentru farmacovigilență plătite de producătorii medicamentelor generice și biosimilare. Pentru a păstra un echilibru bugetar și a nu diminua veniturile Agențiilor Naționale ale Medicamentelor, am decis menținerea sistemul actual de taxe pentru consultanța științifică. Am considerat că reducerea taxelor, propusă de Comisia Europeană, ar putea duce la o reducere a disponibilității consilierii științifice pentru industria farmaceutică și la întârzieri în procesul de autorizare. Am introdus, de asemenea, în text derogări de la plata taxelor pentru medicamentele care tratează boli rare, pentru organizațiile non profit și consorțiile de cercetare.

Prin votul de astăzi demonstrăm încă o dată angajamentul ferm al Parlamentului European pentru un sistem de finanţare previzibil şi bazat pe costuri pentru EMA, care este în acelaşi timp flexibil şi agil.

În calitate de resposabil al Parlamentului European în relația cu EMA, vreau să subliniez că misiunea Agenției este de a promova excelența științifică în evaluarea și supravegherea medicamentelor, în beneficiul sănătății publice și a sănătății animalelor din UE.

EMA facilitează dezvoltarea medicamentelor și accesul la acestea și s-a angajat să asigure accesul neîntârziat al pacienților la terapii noi. EMA joacă un rol și în sprijinirea cercetării și inovării în sectorul farmaceutic și promovează inovarea și dezvoltarea de noi medicamente de către microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii din Europa.