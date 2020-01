Cristian Ganea a revenit la echipa lui Hagi: Am avut oferte și din alte țări, însă am ales FC Viitorul pentru că este casa mea

Cristian Ganea (27 de ani) a revenit la FC Viitorul, sub formă de împrumut până la finalul sezonului, de la formația spaniolă Athletic Bilbao, iar fundașul stânga spune că decizia a fost luată pentru a avea posibilitatea să evolueze constant, anunță MEDIAFAX.

"Am avut oferte și din alte țări, însă am ales Viitorul pentru că este casa mea și mă simt cel mai bine aici. Aceste cinci luni îmi vor fi de folos. Pentru mine a fost o perioadă grea acolo, m-am acomodat foarte bine cu vestiarul, însă nu am jucat. M-am întors în România pentru a juca. Ca fotbalist, dacă nu joci, nu te simți bine. În primul rând, vreau să fac treabă bună la Viitorul, să ne clasăm pe locurile 1-6 și vom vedea. Nu mi-am propus nimic altceva", a declarat Ganea, într-un interviu acordat clubului.

Cristian Ganea a plecat de la FC Viitorul în 2018, la Athletic Bilbao. La formația bască, fundașul a fost folosit doar în două partide, iar a doua parte din sezonul trecut a petrecut-o tot sub formă de împrumut, la echipa Numancia, din liga a doua spaniolă.

În prima perioadă de la la FC Viitorul, 2015-2018, Ganea a câștigat titlul de campion în Liga 1, acumulând și cinci prezențe la echipa națională a României.