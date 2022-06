Cristian Ghinea: A fost o fuziune eşuată cu PLUS şi acum ar trebui să avem un divorţ cinstit, fără să ne mai bălăcărim

Fostul ministru USR Cristian Ghinea a declarat, marţi, la Profit News TV, despre plecarea lui Dacian Cioloş, împreună cu alţi patru europarlamentari, din USR, că fuziunea cu PLUS a fost una eșuată dar că acum ar trebui să aibă „un divorţ cinstit, curat, fără să se mai bălăcărească”.

”Întrebarea este de ce nu m-a urmat el ( Dacian Cioloş, nr) în 2016 în USR, atunci am avut o discuţie (..) şi nu a vrut să vină. Din acel moment am avut destine politice separate. Am tras foarte mult să facem fuziunea cu PUS, nu uitaţi că cea mai mare parte din membrii PLUS au rămas în USR. Îmi pare rău că am ajuns în acest moment. În primul rând, îmi pare rău că toate eforturile făcute de unii dintre noi, printre care mă număr şi eu, de a uni aceste râuleţe liberale, modernizatoare, într-un fluviu mare, se face acum ţăndări”, a spus Cristian Ghinea despre ruptura lui Dacian Cioloş, cu mai mulţi europarlamentari, prin demisia din USR.

Ghinea a spus că ”îl doare că a făcut nişte eforturi foarte mari pentru această fuziune”. ”Până la urmă trebuie să recunoaştem că a fost o fuziune eşuată şi acum ar trebui să avem un divorţ cinstit, curat, fără să ne mai bălăcărim, pentru că nu ne ajută nici pe unii nici pe alţii. (..) Au o nevoie psihologică de a se justifica”, a arătat el.

Despre şansele noii formaţiuni anunţate de Dacian Cioloş, Cristian Ghinea a afirmat că personal nu crede într-un partid condus de la Bruxelles, mai ales că a fost şi el europarlamentar, pentru că acela este un job în sine.

”Nu poţi să conduci un partid de acolo, sunt cinci membri, patru funcţii, doi copreşedinţi, unul secretar general, nu mi-e clar cine conduce partidul şi mai e şi Dacian, care e o funcţie în sine. În momentul ăsta, sunt patru oameni la Bruxelles, toţi şefi şi nu e clar cine munceşte”, a afirmat Ghinea, arătând că noul partid, REPER, al lui Dacian Cioloş, nu are şanse pe cont propriu.

”Dacă se lipesc de PNL, pe cont propriu nu prea văd cum, pot exista variante de lipire, nu se mai pune problema de lipire cu USR”, a spus el.

Despre obiectivul USR, Cristian Ghinea a afirmat că partidul vrea să dea premierul în 2024, el afirmând că scena politică se va reseta până în 2024. Ghinea a mai spus că are mare încredere în Cătălin Drulă.

”Deocamdată, pe sondaje, Cătălin Drulă stă cel mai bine pe încredere. Notorietea este încă mică, dar cei care îl ştiu, încrederea în el este mare, au impresia că a fost un ministru bun, ceea ce a şi fost”, a arătat Cristian Ghinea.