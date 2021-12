Cristian Ghinea: 'Marius Budăi este și idiot și ticălos'

Fostul ministru USR al fondurilor europene, Cristian Ghinea, spune că ministrul Muncii, Marius Budăi (PSD), este „idiot” și „ticălos” când îl acuză pe fostul ministr că a inclus bani de consultanță în PNRR pentru a putea face el consultanță.

„Să afirmi că eu am pus consultanță în PNRR înseamnă să fii idiot. Au fost cereri de la instituții multe pentru asistență și eu am scos o bună parte dintre ele, o altă parte a fost scoasă de Comisia Europeană. Tocmai, că am limitat asistența tehnică. A rămas doar unde au demonstrat lipsa de capacitate de implementare. Asistența tehnică din PNRR e sub 1%. Comparativ cu fondurile europene clasice unde e 7%. Să afirmi că motivul prezenței acelei finanțări ar fi că să ofer eu consultanță înseamnă să fii și ticălos. Nu există consultanță ca atare.

Budăi continuă să demonstreze că este și idiot și ticălos. Face aceste acuzații aberante tocmai când anunță că ia consultanță (de fapt, asistență tehnică, dar semianalfabeții nu fac diferența) de la Banca Mondială pentru legea pensiilor. Fă, mă, tu dacă ești deștept și expert. Renunță la consultanță și fă legea pensiilor, că de aia iei salariu!”, a scris Ghinea pe pagina sa de Facebook.