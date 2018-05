Cristian Popescu Piedone revine în politică. Este noul Coordonator Naţional al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal)

Cristian Popescu Piedone își face revenirea în viața politică. Începând de astăzi 31 mai 2018, domnul Cristian Popescu Piedone a preluat functia de Cooordonator politic naţional al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), anunță un comunicat al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) remis redacției.

Gabriel Oprea recunoaște: Codrin Ștefănescu m-a convins să îl susțin pe Dragnea la șefia PSD

Din noua poziție va trebui să organizeze și să dezvolte structurile partidului în teritoriu în vederea congresului PPU-sl din toamna acestui an.

In cadrul sedintei de numire, domnul Cristian Popescu Piedone a precizat: „Sunt onorat să continui activitatea în cadrul partidului care m-a consacrat. Experienţă politică şi administrativă mă obligă să mă implic și sa câștig competiţiile electorale la care particip. Cred, de asemenea, că nu mi-am spus inca ultimul cuvânt în politica, cea facuta in interesul oamenilor. Tin insa sa precizez ca in acesta noua calitate nu sunt interesat de obtinerea niciunei funcţii de demnitate publică aleasă: primar, deputat sau senator. Nici acum, si nici in viitor. ”