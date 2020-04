Cristian Terheş, eurodeputat: 'Meschinăria, ura şi incompetenţa lui Iohannis şi a PNL au crucificat România'

Europarlamentarul PSD Cristian Terheş condamnă decizia preşedintelui Iohannis de a redeschide războiul politic în "Săptămâna Mare" şi pune atacurile politice pe seama nevoii guvernanţilor de a da vina pe altcineva pentru faptul că nu au luat măsuri împotriva epidemiei decât în ultimul moment. Într-o analiză publicată pe Facebook, institulată "Meschinaria, ura si incompetenta lui Iohannis si a PNL au crucificat Romania", eurodeputatul susţine că PNL şi Iohannis ştiau din ianuarie de pericolul epidemiei, însă au acţionat în continuare pentru forţarea alegerilor anticipate.

""Nimeni, nicăieri în lume, nu a fost cu adevărat pregătit pentru a face față cu bine magnitudinii și vitezei cu care se propagă epidemia" a spus Iohannis azi intr-o noua declaratie de presa prin care incerca sa se justifice si sa justifice incompetenta propriului Guvern in fata pandemiei. Intr-adevar, nimeni din lume nu s-a pregatit de ani de zile pentru ce avea sa vina acum, insa destule tari, cand au vazut ce vine, s-au pregatit pentru a-si proteja cetatenii. Taiwanul, Corea de Sud, Israelul, Georgia, Germania sunt doar cateva dintre astfel de tari.

Despre virus s-a stiut inca de la inceputul lunii ianuarie. La finele lui ianuarie OMS a declarat epidemie.

Romania abia pe 14 martie a declarat stare de urgenta. Ce a facut Guvernul Orban si Presedintele Iohannis intre 31 ianuarie si 14 martie? In loc sa se preocupe de protejarea romanilor, pe ei ii interesa dizolvarea Parlamentului pentru a face alegeri anticipate si a prelua puterea totala in Romania.

Ca sa dizolve Parlamentul, Iohannis si PNL au promovat proiecte legislative prin asumare de raspundere doar ca sa isi pice propriul guvern cu ajutorul opozitiei. Acest lucru s-a si intamplat, Romania ajungand fara guvern plin in februarie, cand epidemia se extindea peste tot in lume.

PNL si Iohannis au propus apoi un pacalici pentru pozitia de premier, in persoana lui Citu. Din disperare pentru a avea guvern in pandemie, s-a format o majoritate parlamentara ad-hoc care a spus ca-l voteaza. Orban, disperat ca ramane iar somer, l-a facut pe Citu sa isi dea demisia cu cateva minute inainte de votul din Parlament, astfel ca procedura desemnarii si votarii unui nou premier - Orban II - a fost luata de la zero.

Aceasta este realitatea si ea nu poate fi schimbata, oricate minciuni, acuze si justificari penibile ar aduce Presedintele Iohannis ori PNL-ul. Acestia au piedut timp enorm de mult si pretios pentru Romania, expunand milioane de oameni riscului imbolnavirii si mortii.

In tot acel timp alte tari, conduse de oameni responsabili, inchideau granite, faceau stocuri, isi pregateau spitalele si populatia pentru ce era clar ca avea sa vina peste ei.

Intr-o luna si jumatate Guvernul PNL putea face enorm!!!! Daca nu stiau ce sa faca era suficient sa se fi uitat la Taiwan, Israel sau Corea de Sud.

Iohannis si PNL au preferat insa sa lase o tara intreaga sa fie crucificata de virus, in timp ce ei au facut jocuri politice meschine pe seama vietii, sanatatii si economiilor romanilor.

De testat nu testeaza nici acum in masa, iar in raport cu proprii cetateni mint si ascund informatii despre ceea ce fac si ce se intampla. In acelasi timp, profitand de starea de urgenta, cohorta PNL fura pe rupte.

Mai mult, in tot acel timp Iohannis si PNL nu s-au pregatit nici macar legislativ pentru starea de urgenta. Improvizatiile legislative pe care le-au facut sunt o varza totala, iar masurile pe care le-au luat sunt vulnerabile din punct de vedere constitutional si juridic.

Pretul incompetentei lui Iohannis si a PNL este aruncarea tarii in haos si expunerea a milioane de romani bolii si saraciei. Pentru a ascunde aceasta incompetenta, Iohannis face periodic declaratii de presa in care ameninta.

In actiunea disperata nascuta din nevoia de a-si acoperi incompetenta, Iohannis a atins culmea iresponsabilitatii, declansand din nou razboiul politic inainte de Pasti. Daca restul partidelor au inteles nevoia de unitate, pentru a iesi cat mai repede si cu cat mai putine costuri din pandemie, Iohannis a distrus si acest efort. In Saptamana Mare, in dispret fata de credinta oamenilor si invatatura acestor zile, Iohannis a apelat din nou la ura si dezbinare intre romani.

"Violenta este ultimul refugiu al celor incompetenti”. Acest citat se potriveste perfect lui Iohannis si PNL. Pacat ca un popor intreg trebuie sa suporte pe propria piele incompetenta acestora", scrie Cristian Terheş pe Facebook.