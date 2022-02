Cristian Tudor Popescu a făcut-o praf pe Simona Halep: 'Continuă cu același tenis închistat, la țăcăneală, așteptând greșeala adversarei'

Cristian Tudor Popescu a criticat-o dur pe Simona Halep, după ce fostul lider WTA a părăsit încă de primul meci turneul de la Doha, în urma unei prestații mult sub așteptări.

Simona Halep, desfiinţată de Cristian Tudor Popescu! Celebrul jurnalist susține că jucătoarea cu două Grand Slam-uri în palmares a jucat „la țăcăneală” în duelul cu Carolina Garcia, în care n-a avut nicio șansă!

Cristian Tudor Popescu știe de ce Simona Halep a pierdut net la Doha și crede că jucătoarea noastră are probleme mari și din punct de vedere fizic. „După Dubai, la Doha, Simona Halep se află tot în deșert: continuă cu același tenis închistat, la țăcăneală, așteptând greșeala adversarei. Cred că și actuala ei condiție fizică nu îi mai oferă nicio perspectivă să câștige jucând așa în fața unei adversare care nu face decât să intre în teren și să o atace suficient de puternic și precis. Ceea ce a făcut Caroline Garcia”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook, potrivit romaniatv.net.

imona Halep a declarat că nu se grăbește să angajeze un antrenor, dar a recunoscut că este nevoie de unul. „Eu consider că mereu se poate mai mult, aşa gândesc zi de zi. Nu am ce să-mi reproşez, sunt sănătoasă, asta contează. Tot timpul am spus că antrenorul e foarte important, dar acum nu am un plan, dar cu siguranţă o să apară un antrenor, pentru că e greu la acest nivel să fii singură. Nu trebuie să aşteptaţi, nu e un lucru vital. O să vină ziua în care îmi iau antrenor, vreau să-l aleg pe feeling”, a spus Simona Halep.