Cristiano Bergodi, antrenor Universitatea Craiova: 'Să ne critice, să ne înjure dacă nu jucăm bine suporterii, nu persoane din anturajul echipei'

Tehnicianul formaţiei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu FC Voluntari, scor 2-1, că această victorie îi dă încredere pentru viitor, însă a precizat că îl deranjează faptul că persoane din anturajul echipei îl critică, deşi rezultatele au fost bune.

“Trei puncte foarte importante. Nu suntem la maxim în acest moment. Am întâlnit o echipă bună pe contraatac. Îi felicit pe băieţi, este a patra victorie, asta ne dă încredere. Ne-am creat ocazii, cred că am peritat victoria şi îi felicit pe băieţi. La golul lor a fost o poziţionare greşită. Sunt aici de 11 meciuri, am câştigat zece meciuri. Am greşit jumătate de oră. Dar parcă toată lumea aici nu este mulţumită. Şi vorbesc persoane din anturajul echipei. Să ne critice să ne înjure dacă nu jucăm bine suporterii, nu persoane din anturajul echipei”, a spus Bergodi, la Digi Sport şi în conferinţa de presă de după meci, potrivit news.ro.

Citește și: Ludovic Orban, reacție-fulger la protestele din Capitală și din alte orașe ale țării: Este necesară această măsură

Formaţia Universitatea Craiova a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a patra a Ligii I.

Au marcat Koljic ’34 şi Cicâldău ‘71 pentru gazde şi Costin ’57 pentru FC Voluntari.