Cristiano Bergodi, antrenorul lui Sepsi, a prefațat partida cu Rapid

Antrenorul echipei Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că Rapid este rănită în orgoliu după meciul pierdut cu Farul Constanţa, cu scorul de 2-7, şi că va dori să demonstreze vineri că a fost un accident.

"Am avut puţin timp după ultimul meci, doar patru zile, însă băieţii s-au refăcut. E un meci dificil, întâlnim o echipă Rapid rănită de acest rezultat obţinut la Constanţa şi cred eu că orgoliul îi va face să îşi dorească să arate în faţa propriilor suporteri că a fost un accident. Şi atunci ne aşteaptă un meci foarte dificil. Va fi un meci deschis, pentru că şi noi şi ei ieşim la joc. Ei, jucând acasă, vor încerca să îşi creeze ocazii şi cu siguranţă va fi un meci frumos, cu atmosferă frumoasă, ca de obicei în Giuleşti. Poate că vor schimba ceva în echipă, după un meci atât de nereuşit la Constanţa, dar ştim lotul şi cum vor juca, suntem pregătiţi", a declarat Bergodi.

Tehnicianul italian afirmă că victoria echipei sale cu 2-0 în turul play-off-ului nu va conta vineri seara, având în vedere că Rapid va juca pe teren propriu, pe stadionul Giuleşti.

"Fiecare meci are istoria lui. Nu contează că am câştigat în tur, mai ales că am câştigat acasă. Toate echipele ştiu că atunci când ajung în Giuleşti, pe un stadion frumos, publicul este al 12-lea om pe teren şi ştim ce atmosferă ne aşteaptă. Dar băieţii sunt montaţi, suntem aproape şi de a juca finala Cupei României. Chiar dacă am pierdut cu FCSB, mie mi-a plăcut abordarea meciului şi atitudinea. Trebuie să repetăm acel meci frumos, numai că nu trebuie să repetăm şi rezultatul. Suntem motivaţi şi determinaţi pentru acest meci. În privinţa lotului nu mă plâng, dar sunt anumiţi jucători care lipsesc de mult timp, vom vedea dacă îi putem recupera. Toţi jucătorii din lot vor putea avea un aport în acest meci, pe care sperăm să îl câştigăm, pentru că ne-ar da un moral bun pentru partida următoare", a completat Bergodi.

Sepsi OSK va întâlni formaţia FC Rapid Bucureşti, vineri, de la ora 20:30, pe stadionul Rapid-Giuleşti, într-o partidă din cadrul etapei a 8-a a play-off-ului Superligii.