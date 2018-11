Cristiano Bergodi crede că poate salva FC Voluntari de la retrogradare

Antrenorul italian Cristiano Bergodi, a declarat, joi, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial la FC Voluntari, că noua sa echipă nu este cea mai slabă din Liga I şi că are şanse reale de a se salva de la retrogardare.

„Vreau să mulţumesc clubului că mi-a dat şansa de a antrena din nou în România. Probabil că echipa a avut şi ghinion că nu a adus mai multe puncte în ultimele meciuri. Eu sunt bucuros că am revenit în România, unde am ajuns prima dată în 2005. Cred eu că am făcut ceva în România şi mi-a făcut plăcere să revin aici de fiecare dată. Pot spune că România e a doua casă pentru mine. Ştiu că echipa este într-un moment greu, dar am încredere în munca mea şi în lotul de fotbalişti pe care îl am la dispoziţie. Vreau să fac o muncă bună aici, am motivaţie, mă simt tânăr şi mereu am studiat. Presiune este peste tot indiferent că te baţi la titlu sau pentru evitarea retrogradării. Primul obiectiv e salvarea de la retrogradare, campionatul este lung şi cred eu că avem şanse să-l realizăm. Trebuie însă să creştem încrederea în noi, nu cred că suntem noi ultima echipă din acest campionat. Eu am încredere în munca mea şi în jucători”, a declarat Bergodi.

Managerul general al FC Voluntari, Ioan Andone, are încredere că Bergodi poate realiza obiectivul stabilit, de a salva echipa de la retrogradare, pentru acest lucru clubul fiind dispus să-i onoreze toate doleanţele: „S-a luat decizia de a a duce un antrenor cu experienţă. Principal va fi Cristiano Bergodi şi îi doresc baftă şi să acumulăm cât mai multe puncte pentru că avem mare nevoie de puncte. Avem un lot bun, o să-l evalueze şi dacă vrea să acoperim posturi o vom face. Obiectivul nostru este salvarea de la retrogradare în primul an, dupa care sunt convins că o să putem să ne propunem mai multe obiective, mai îndrăzneţe. Eu sunt mulţumit că a acceptat, am mare încredere că un antrenor de talia lui Bergodi poate rezolva problema. Şi o să-l ajutăm cu tot ce putem să construiască o echipă bună”.

Bergodi a semnat un contract cu FC Voluntari valabil până la finalul acestui sezon.

Cristiano Bergodi a pregătit ultima dată formaţia Modena, în 2016.

În România, el a mai antrenat echipele FC Naţional, CFR Cluj, Rapid Bucureşti, Politehnica Iaşi, Steaua Bucureşti şi ASA Târgu Mureş.