Cristiano Ronaldo a revenit la centrul de antrenamente al clubului Manchester United

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, care a lipsit de la reluarea antrenamentelor la începutul lunii iulie, a revenit, marţi, la centrul de pregătire al echipei engleze de fotbal Manchester United, conform imaginilor difuzate de presa britanică, citată de AFP, potrivit Agerpres.

Superstarul portughez a invocat "probleme familiale" pentru a-şi justifica absenţa de la reluarea pregătirilor cu Manchester pe 4 iulie şi apoi în turneul "diavolilor roşii" în Asia şi Oceania.Conform presei, jucătorul a fost însoţit de agentul său, Jorge Mendes, iar o întrevedere este prevăzută cu noul antrenor Erik ten Hag pentru a discuta viitorul său.Emblematicul fost antrenor al echipei, Alex Ferguson, cel sub comanda căruia a debutat Ronaldo în Premier League, a fost şi el prezent la centrul de antrenamente.Cvintuplul câştigător al Balonului de Aur, în vârstă de 37 de ani, şi-a exprimat dorinţa de a părăsi gruparea de pe Old Trafford, fiind nemulţumit de anul petrecut în Premier League după transferul său de la Juventus Torino.Cu toate acestea, actualul său club a susţinut că atacantul lusitan va evolua şi în noul sezon sub culorile lui United, deşi este dorit de rivala Chelsea Londra, dar şi de echipa italiană SSC Napoli.Principala nemulţumire a lui Cristiano Ronaldo o reprezintă faptul că Manchester United a ratat calificarea în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, competiţie în care portughezul este golgheterul all-time, cu 141 de goluri.Cristiano Ronaldo, revenit la Manchester United, unde a mai jucat între 2003 şi 2009, înainte de a pleca la Real Madrid, a fost ales cel mai bun jucător al clubului englez în sezonul trecut, după ce a reuşit să marcheze 24 de goluri în toate competiţiile.