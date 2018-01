Cristiano Ronaldo începe anul cu o AROGANȚĂ: gestul prin care îi SFIDEAZĂ pe rivali/FOTO

Internaţionalul portughez Cristiano Ronaldo a început anul 2018 în ţara sa natală, la Funchal, capitala arhipelagului Madeira, înconjurat de principalele trofee pe care le-a cucerit pe parcursul prestigioasei sale cariere, informează agenţia EFE.

Atacantul lui Real Madrid a petrecut noaptea dintre ani pe această insulă, care găzduieşte şi muzeul în care sunt expuse trofeele sale. Ronaldo, în vârstă de 32 ani, a profitat de ocazie pentru a se fotografia alături de 15 dintre cele mai importante trofee pe care le-a cucerit.





Starul lusitan tocmai a încheiat un an de succes, pe parcursul căruia a devenit jucătorul cu cele mai multe distincţii individuale din istorie. Pe lunga sa listă cu premii câştigate s-a adăugat luna trecută cel de-al cincilea Balon de Aur, după cele obţinute în 208, 2013, 2014 şi 2015, atacantul lui Real egalându-l astfel pe argentinianul Lionel Messi, marele său rival de la FC Barcelona, în privinţa numărului de trofee acordate anual de revista France Football celui mai bun fotbalist al planetei.



Ronaldo, campion al Europei cu naţionala Portugaliei în 2016, mai are în palmares două premii The Best (Cel mai bun), cucerite în 2016 şi 2017, precum şi un premiu rezervat celui mai bun jucător al lumii (2008), toate atribuite de către FIFA.



Portughezul deţine, totodată, trei premii acordate de UEFA celui mai bun jucător al sezonului (2013/2014, 2015/2016 şi 2016/2017), precum şi patru Ghete de Aur ( (2007/2008, 2010/2011, 2013/2014 şi 2014/2015).



Pe lângă aceste distincţii personale, Cristiano Ronaldo a mai câştigat în 2017 campionatul Spaniei şi Liga Campionilor cu Real Madrid.