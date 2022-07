Cristiano Ronaldo ratează turneul estival al echipei Manchester United

Starul portughez Cristiano Ronaldo nu va participa la turneul estival pe care echipa engleză de fotbal Manchester United îl va efectua în Thailanda şi Australia, din cauza unei probleme familiale, informează presa britanică, citată de AFP.

Cvituplul câştigător al Balonului de Aur, în vârstă de 37 de ani, şi-a exprimat în urmă cu câteva zile dorinţa de a părăsi gruparea de pe Old Trafford, fiind nemulţumit de anul petrecut în Premier League după transferul său de la Juventus Torino.Cu toate acestea, actualul său club afirmă că atacantul lusitan va evolua şi în noul sezon sub culorile lui United, deşi este dorit de rivala Chelsea Londra, dar şi de echipa italiană SSC Napoli."Cristiano Ronaldo este sub contract cu Manchester United pentru un nou sezon şi nu este de vânzare", a afirmat un purtător de cuvânt al clubului, citat de ziarul Manchester Evening News.Internaţionalul portughez a primit câteva zile suplimentare de vacanţă, după ce i-a avertizat pe conducătorii clubului în privinţa absenţei sale din cauza unei probleme de familie. Nicio dată nu a fost comunicată în privinţa revenirii sale.În consecinţă, Ronaldo nu va face parte din grupul care va zbura către Bangkok în cursul zilei de vineri. Manchester United va înfrunta formaţia FC Liverpool, marţi în Thailanda, înainte de a pleca spre Australia.Principala nemulţumire a lui Cristiano Ronaldo o reprezintă faptul că Manchester United a ratat calificarea în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, competiţie în care portughezul este golgheterul all time, cu 141 de goluri.Cristiano Ronaldo, revenit la Manchester United, unde a mai jucat între 2003 şi 2009, înainte de a pleca la Real Madrid, a fost ales cel mai bun jucător al clubului englez în sezonul trecut, după ce a reuşit să marcheze 24 de goluri în toate competiţiile.