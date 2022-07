Cristina Ciobanu Spătaru, reprezentanta Spaniei la CE de înot pentru juniori: 'Am rămas impresionată de complexul de la Otopeni. În Spania nu avem aşa ceva'

Cristina Ciobanu Spătaru, care reprezintă Spania, o specialistă a stilului liber, a ocupat miercuri locul 8 în finala feminină de 200 m liber a Campionatelor Europene de înot pentru juniori şi a rămas impresionată de complexul sportiv de la Otopeni, potrivit Agerpres.

''Am 17 ani şi am venit pentru prima dată la un European. Sunt foarte fericită pentru că nu mă aşteptam să ajung aici în finală. E un complex foarte frumos, am rămas impresionată pentru că în Spania nu avem aşa ceva. Şi totul este foarte bine aici. Noi avem instalaţii bune, dar nu aşa de mari ca asta şi cu multe piscine. Eu m-am născut în Spania şi mă antrenez la Castellon. Încă de mică, mama m-a dus la piscină, m-am antrenat mult cu echipa mea. Părinţii mei sunt amândoi români, stabiliţi de peste 20 ani în Spania. Am mai fost în România, când eram mai mică şi ultima oară când aveam 14 ani. Eu vreau să ajung la cât mai multe Europene şi Mondiale şi apoi vedem ce mai vine. La categoria mea de vârstă sunt printre primele patru-cinci din Spania. Am înotat şi la senioare, dar nu am câştigat titluri", a spus Cristina Ciobanu Spătaru.

Proba de 200 m liber a fost câştigată de unguroaica Nikoletta Padar cu 1min58sec43/100, care a fost urmată în clasament de Giulia Vetrano (Italia) cu 1min559sec60/100 şi de Merve Tuncel (Turcia) cu 2min00sec02/100.

Ciobanu Spătaru a ocupat locul 8 cu 2min03sec67/100.

Campionatele Europene de înot pentru juniori 2022 se desfăşoară la Complexul Olimpic de Nataţie Otopeni în perioada 5-10 iulie. La competiţie participă 494 de sportivi din 42 de ţări. România este reprezentată de 26 de înotători, 14 la masculin şi 12 la feminin.