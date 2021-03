Cristina Neagu şi Kristina Liscevic, cele mai bune handbaliste din România în 2019-2020

Handbalistele Cristina Neagu (CSM Bucureşti) şi Kristina Liscevic (SCM Rm. Vâlcea) au primit premiul pentru "cea mai bună jucătoare", respectiv "cea mai bună jucătoare străină" a ediţiei 2019-2020 a Ligii Naţionale, informează, marţi, site-ul oficial al Federaţiei Române de Handbal, notează Agerpres.

"Federaţia Română de Handbal a stabilit jucătorii anului în urma votului exprimat de antrenorii din Liga Florilor MOL. Pandemia de coronavirus a dat peste cap sportul la nivel mondial, iar handbalul de la noi nu a făcut excepţie. Chiar dacă campionatul 2019-2020 nu s-a putut încheia pe teren, cele mai bune jucătoare care au evoluat în Liga Florilor MOL au fost răsplătite cu trofee acordate în urma voturilor antrenorilor tuturor echipelor din prima ligă. Astfel, căpitanul naţionalei şi inter stânga la CSM Bucureşti, Cristina Neagu, a fost desemnată cea mai bună din Liga Florilor, iar Kristina Liscevic, de la SCM Rm. Vâlcea, a primit cele mai multe voturi la categoria jucătoarelor străine care evoluează în România. Ambele au fost premiate de preşedintele FRH, Alexandru Dedu, şi de Camelia Ene, CEO MOL România, în cadrul unui eveniment desfăşurat într-o staţie de servicii MOL", se arată pe site-ul citat.

Cristina Neagu le-a mulţumit antrenorilor pentru voturile acordate."2020 a fost un an atipic, am jucat puţine meciuri, dar când am jucat, am făcut-o bine. Le mulţumesc tuturor antrenorilor care m-au votat. Mama va fi foarte fericită pentru acest nou premiu, pentru că toate trofeele pe care le-am cucerit au rămas în casa părinţilor. Ei îmi păstrează în camera în care am crescut toate medaliile şi cupele, au grijă de toate, le aranjează, la curăţă", a spus Neagu.La rândul ei, jucătoarea sârbă Kristina Liscevic s-a arătat bucuroasă că a obţinut un asemenea premiu într-un campionat puternic al Europei."Sunt fericită că am primit acest premiu, mai ales pentru că m-au votat antrenorii. Le mulţumesc tuturor şi mă gândesc acum că am avut un an bun. Îmi place să joc în România, Liga Florilor este un campionat puternic, intens, mereu avem adversari care vor să ne învingă şi avem întotdeauna meciuri grele", a precizat ea.