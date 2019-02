Cristoiu, analiză dură: Politicienii români nu gândesc mai departe de ziua de mâine

(...) “În post-decembrism, indiferent, chiar şi când preşedintele a fost de aceeaşi culoare politică, a fost Iliescu cu PDSR-ul sau Emil Constantinescu cu CDR-ul, chiar şi atunci între cele două palate s-au făcut un soi de camarile. La început, alcătuite din consilieri, din oameni apropiaţi celor două persoane, premierul şi preşedintele, şi apoi, încetul cu încetul, din mai multe persoane. Eu i-aş spune un fel de camarilă. Ea s-a accentuat mult după 2014 pentru că e coabitare. Klaus Iohannis are, de regulă, din camarilă, şefii instituţiilor de forţă pe care îi alintă, îi ţine, şi dincolo sunt de la Parlament în diferite instituţii. Deci, întotdeauna a fost, dar în coabitare este o şi mai mare problemă, ivită din caracterul schizofrenic al Constituţiei noastre care e republică semiprezidenţială, ca dracu`, adică nu e nici prezidenţială, nici parlamentară şi atunci coabitările sunt dezastruoase. Au fost dezastruoase un pic ale lui Traian Băsescu şi această coabitare e chiar dezastruoasă pentru că nimic nu funcţionează din cauza celor două grupări” .

"În 1991, când s-a făcut această Constituţie, eu am şi cărţoiu, vreo 1000 de pagini, am şi urmărit, această Constituţie a stat sub semnul unei slăbiciuni româneşti, moldo-valahe, adică politicienii români nu gândesc mai departe de ziua de mâine – ca să fac o paranteză, acum PSD ciunteşte din puterile preşedintelui, da? Păi şi dacă la toamnă vine un preşedinte PSD? Ei niciodată, politicienii români, nu gândesc, "Băi, dar dacă venim noi? În 1991 a fost o bătălie. Pe de o parte majoritatea FSN-nistă voia să aibă un Iliescu puternic, iar ţărăniştii, opoziţia, şi cu liberalii nu se gândeau că vor avea şi ei un preşedinte. Şi atunci cum îl limităm pe Iliescu? Şi atunci a ieşit ceva ca dracu`, adică republică semi-prezidenţială, dublă cheie, da? Şi nu s-au gândit un moment că va veni 2003 când domnul Năstase, crezând el că o să fie preşedinte în 2004, a modificat Constituţia încât a dat 5 ani, de regulă când parlamentarele erau tot una cu prezidenţialele se schimba tot regimul (...) s-a ivit coabitarea şi această coabitare nu va merge niciodată, ascultaţi-mă, nu, nu are cum, oricât de înţelept ar fi ăla de la Cotroceni, cum vrem... Numai dacă doarme", a explicat jurnalistul.