Critici DURE - CTP îl apucă de guler pe Iohannis: 'Cum să comunici în felul acesta un lucru de o importanţă crucială?'

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat la Digi24 modul "colocvial, neoficial, lejer", în care preşedintele Klaus Iohannis a comunicat că este "aproape" hotărât să convoace referendumul în 26 mai. "Cum să comunici în felul acesta un lucru de o importanţă crucială?", a spus Cristian Tudor Popescu.

"Era la un festival de film documentar, avea un public de siguranţă, erau şanse minime să fie fani PSD la genul acesta de manifestare - în general nu sunt fani PSD, era o manifestare de film documentar. Am văzut cum a comentat despre festival. Are tot atâta treabă cu documentarul cum am eu cu Mitropolia, şi, deodată spune: apropos, dacă tot sunt aici, să vă zic ceva, am aproape de gând să fac un referendum.

Cum să îl comunici ca pe un apropos la o întâlnire la un festival de film documentar?

Asta se face la Cotroceni, la pupitru, cu steagul în spate, şi spui ferm: Voi lansa referendumul în 26 mai!

Trebuia să o facă în conferinţă de presă, în mod serios.

Anunţul în acest cadru neoficial, lejer, cu acest aproape pus acolo a discreditat ideea de referendum, seriozitatea şi importanţa lui.

Dacă nu este sigur, nu avea decât să tacă", a spus Cristian Tudor Popescu.

În opinia gazetarului, dacă preşedintele va veni şi va spune că nu face referendum, va transmite o impresie de neseriozitate peste care nu se va putea trece: "Aşa dezamăgeşti pe toată lumea, dai impresia de neseriozitate. Şi aşa a făcut-o prost, modul colocvial, neoficial şi nesigur în care a anunţat dăunează acestui referendum din start", a spus Cristian Tudor Popescu.

Klaus Iohannis a declarat, marţi, că este „aproape hotărât” să convoace un referendum pe 26 mai, în ziua alegerilor europarlamentare. Preşedintele a adăugat că mai este nevoie de o analiză profundă, una care de altfel a și început la Palatul Cotroceni.