Criza alimentară va bubui după atacul Rusiei: prețurile produselor agricole au explodat pe bursă

Preţul grâului a sărit de 323 euro/tonă, în creştere cu 37% faţă de ieri, al porumbului a ajuns la 295 euro/tonă, fiind în creştere cu 27% faţă de aceeaşi perioadă şi al rapiţei a ajuns la 785 euro/tonă, plus 45%, arată datele de pe bursa EuroNext de la Paris. Preţul pentru soia a ajuns la 1.739 de dolari/bushel astăzi, crescând cu 68% faţă de ieri, în contextul declansării războiului în Ucraina, conform datelor de pe bursa din Chicago. De asemenea, grâul a ajuns la un preţ de 968 dolari/bushel, având un avans de 50% faţă de ieri, iar porumbul a ajuns la 716 dolari/bushel, plus 35%. Totodată, ovăzul este 716 dolari/bushel, plus 40% faţă de ziua anterioară.

Într-o săptămână, preţul grâului a crescut cu 130%, arată sursa citată anterior, iar al porumbului cu 63%. Faţă de acum o lună, preţul grâului a crescut cu 168% şi al porumbului cu 91%.

„Pe termen scurt vor creşte preţurile. Apoi totul este în funcţie de durata conflictului. Totuşi, câştigurile pe pieţe vor fi pentru cei norocoşi dar care îşi vor asumă şi riscuri mari”, spune Ştefan Gheorghiţă, cu experienţă de peste două decenii în agrobusiness proprietarul Triagroexim, o companie care produce cereale în judeţul Brăila. Sergiu Gorban, proprietarul unuia dintre cei mai mari traderii de cereale din România, Transylvania Invest, spune că preţurile au crescut în fiecare zi în această săptămână şi cumpărătorii finali nu vor să mai cumpere la aceste preţuri, pentru că nu le pot transpune în preţul produsului finit. „Astăzi, Egiptul are o licitaţie şi lucrurile ar putea să se tempereze dacă cumpără grâu din Rusia.”