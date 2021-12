Criza gunoaielor a lovit Baia Mare - PNL cere demisia primarului Cătălin Cherecheș

Deputatul Călin Bota, preşedintele PNL Baia Mare, afirmă că lipsa oricărei soluţii pentru rezolvarea crizei gunoaielor din municipiu impune adoptarea de urgenţă a unor decizii, iar prima dintre acestea ar fi demisia primarului Cătălin Cherecheş.

"PNL Baia Mare cere demisia primarului Cherecheş, singurul responsabil pentru această situaţie dezastruoasă în care se află astăzi oraşul nostru. Dacă primarul Cherecheş ţine la băimăreni, aşa cum afirmă în toate declaraţiile sale publice, atunci demisia este cel mai bun lucru pe care îl poate face pentru oraş şi pentru locuitorii municipiului Baia Mare" a scris Călin Bota miercuri, pe Facebook.Parlamentarul liberal susţine că primarul municipiului Baia Mare arată interes pentru localnici doar pe reţelele de socializare."Lui Cătălin Cherecheş îi pasă de băimăreni doar în declaraţiile făcute pe reţelele sociale, pentru că nu a făcut nimic în ultimele două săptămâni pentru a rezolva problemele generate de neplata facturilor pentru colectarea deşeurilor şi pentru curăţenia stradală. Nici luminiţele care împânzesc oraşul, plătite scump tot de către băimăreni, nici exerciţiile de imagine ale primarului nu pot acoperi munţii de gunoaie care se ridică de la o zi la alta printre blocuri. Primarul Cherecheş nu are soluţii, nu ştie când se va sfârşi această criză şi când oraşul nu va mai fi un focar de infecţie cum este în prezent. Iar pentru asta trebuie să plece, să îşi dea demisia", a mai scris Călin Bota.El le transmite locuitorilor municipiului Baia Mare că administraţia locală este cea care nu a mai plătit integral costurile către operatorul de salubrizare de un an."Băimărenii trebuie să ştie că oraşul este invadat de gunoaie deoarece primarul Cătălin Cherecheş nu a plătit timp de un an colectarea gunoiului menajer, deşi a încasat banii de la cetăţeni încă de la începutul anului. A încasat 8,5 milioane de lei in anul 2021. Timp de un an, Primarul Cherecheş a fost complicele Drusal, deoarece nu a făcut niciun control, nu a semnalat oficial nicio neregulă în executarea contractului, deşi numeroşi băimăreni s-au plâns de serviciile prestate de Drusal. Drusal, la rândul său, este la fel de vinovat pentru această criză, deoarece nu a semnalat public faptul că tarifele stabilite pentru anii 2020 şi 2021 pentru colectarea gunoiului nu vor permite efectuarea serviciului în condiţii optime, iar acest fapt ridică suspiciuni în legătură cu relaţia comercială dintre cele două entităţi", se mai menţionează în postare.Parlamentarul îşi exprimă speranţa că toate aspectele vor fi clarificate de comisia de analiză şi verificare a relaţiilor economice ale municipiului Baia Mare cu operatorul DRUSAL SA, înfiinţată la solicitarea consilierilor PNL."Comisia va analiza relaţiile economice şi comerciale, respectiv cheltuirea banilor cetăţenilor în relaţia cu DRUSAL SA, va analiza toate procesele aflate pe rol cu operatorul de salubritate, va verifica modalitatea de executare a contractelor de salubrizare stradală şi menajeră, iar la final va propune măsuri de remediere, în regim de urgenţă, a situaţiei create", a precizat Călin Bota.Compania Drusal, autorizată să colecteze deşeurile menajere din municipiul Baia Mare, a anunţat, pe 15 decembrie, că încetează activităţile motivând datoriile acumulate de municipalitate pe anul 2021.