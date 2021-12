Criza pandemică a mutat în online 782 de milioane de persoane, ajungând la 4,9 miliarde, echivalentul a 63% din populaţia lumii

Criza COVID-19 a adus online, în 2020, cu 782 de milioane de persoane mai multe decât în anul 2019, astfel încât numărul celor conectaţi la nivel mondial a ajuns la 4,9 miliarde, echivalentul a 63% din populaţia lumii, a declarat, vineri, într-o dezbatere de specialitate, Cătălin Marinescu, şef de Strategii în cadrul Uniunii Internaţionale pentru Telecomunicaţii (ITU), conform agerpres.

"În 2015, toate ţările lumii au adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare sustenabilă. Acolo sunt 17 obiective de dezvoltare, iar IT&C nu este printre ele. Criza din ultimii doi ani a dus în atenţia întregii lumi importanţa conectivităţii la internet, importanţa IT&C. Din perspectiva asta, pot să spun că stăm clar mai bine, pentru că există o recunoaştere a importanţei industriei. Reconstruim într-un alt mod, bazându-ne pe industria de IT&C. Criza aceasta COVID a adus online, în 2020, cu 782 de milioane de persoane mai mult decât în anul 2019. Deci, avem 4,9 miliarde de persoane conectate, adică 63% din populaţia lumii. Creştere neobişnuit de puternică a numărului de persoane sugerează că măsurile luate în timpul pandemiei (izolarea, lucrul de acasă) a forţat atât guvernele, cât şi indivizii să se conecteze. Avem o creştere cu 17%, de la an la an. A fost o tranziţie forţată spre o lume virtuală şi ce a fost bine a fost că industria s-a adaptat foarte bine şi că guvernele au luat măsuri ca, practic, conectarea la internet să devină mai facilă. Aici e vorba de preţuri, trecerea educaţiei în online etc.", a menţionat Marinescu.

Oficialul ITU a adăugat că, în privinţa conectivităţii, obiectivul stabilit este ca, până în anul 2030, "toată lumea să fie conectată"."Obiectivul general, anunţat chiar de secretarul general al ONU acum câteva zile la Forumul de guvernare a Internetului, de la Katowice, este ca, până în 2030, toată lumea să fie conectată. Este un obiectiv foarte ambiţios şi realizabil. O altă dată statistică de interes este că 96% din populaţia lumii este acoperită cu servicii de comunicaţii, cel puţin 3G. Diferenţele vin şi din cultură, şi din punct de vedere geografic. Aşa cum ştim, ţările cel mai puţin conectate sunt cele din Africa şi cele din sudul Asiei. Tot acolo există şi cea mai mare diferenţă între conectivitatea femeilor şi a bărbaţilor. În ţările dezvoltate, acest lucru nu este relevant, raportul fiind aproximativ egal. La nivel global există 62% dintre bărbaţi care folosesc internetul. De asemenea, există un decalaj foarte mare între urban şi rural. În ţările dezvoltate decalajul este aproape zero, iar noi nu suntem acolo. În plus, există un decalaj evident între generaţii, în toate regiunile lumii. 71% din populaţia lumii cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani este conectată, comparativ cu 57% din toate celelalte grupe de vârstă. Acest lucru nu este rău dacă este bine canalizat şi aduce un plus la educaţie", a subliniat Cătălin Marinescu.Profesioniştii, executivii şi liderii din domeniul Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) din România participă, vineri, la cea de-a 18-a ediţie a evenimentului Gala Digital Transformation 2021, eveniment organizat de publicaţia Comunicaţii Mobile, Digital Transformation Council şi TelecomTV.