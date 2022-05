CSA Steaua a dat în judecată la TAS Federaţia Română de Fotbal şi cere suspendarea barajului de promovare în Liga I

Clubul Sportiv al Armatei Steaua a acţionat în judecată Federaţia Română de Fotbal la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) şi cere suspendarea barajului de promovare în Liga I, o decizie urmând să fie anunţată în cursul zilei de astăzi, a declarat, pentru AGERPRES, juristul FRF, Adrian Stângaciu.

"Clubul Steaua a atacat la TAS decizia prin care nu i se permite să dispute barajul de promovare în Liga I. Probabil a făcut demersurile alaltăieri, dar abia ieri am aflat şi noi. Am primit 24 de ore de la TAS să depunem documentele pentru a ne apăra. Este un mic dezavantaj faptul că am fost anunţaţi târziu pentru a formula apărarea, dar am trimis argumentaţia, iar acum aşteptăm să primim decizia. Astăzi o vom primi cu siguranţă pentru că mâine este meciul de baraj (n.r. - Concordia Chiajna - Chindia Târgovişte, prima manşă) şi nu mai este timp. Ei au cerut suspendarea barajului, să vedem ce spune TAS", a menţionat Stângaciu.Oficialul FRF a precizat că, la fel ca la orice proces, şansele sunt 50-50%. "Nu pot să spun că sunt optimist sau nu. Depinde, pentru că dacă ne luăm după legea din România este clar că decizia de a nu permite CSA să dispute barajul este cea corectă. Însă şi CSA s-a pregătit cu argumente. Nu ne rămâne decât să aşteptăm să vedem ce spune instanţa", a explicat el.CSA Steaua a încheiat play-off-ul Ligii a II-a pe locul patru, dar nu are drept de promovare, astfel că locul său la baraj a fost luat de echipa clasată pe poziţia a cincea, Concordia Chiajna. Conform Legii Sportului cluburile de drept public, finanţate de la bugetul de stat, cum este cazul Stelei, nu au dreptul să promoveze în Liga I, competiţie unde sunt acceptate doar cele organizate ca persoane juridice de drept privat.''În toate cazurile în care o echipă situată pe loc promovabil sau care dă dreptul la barajul de promovare nu deţine licenţă pentru Liga I sau nu îndeplineşte cerinţele statutare şi regulamentare de participare în Liga I, locul respectiv va fi ocupat de următoarea echipă, cel mai bine clasată, din Liga a II-a care îndeplineşte condiţiile de participare în Liga I'', a menţionat FRF pe site-ul său oficial.Sâmbătă, 21 mai, este programată manşa tur a celor două meciuri de baraj pentru promovarea în Liga I: Concordia Chiajna - Chindia Târgovişte (ora 15:30) şi Universitatea Cluj - Dinamo (20:30).