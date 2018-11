Csaba Asztalos, președintele CNCD îi răspunde lui Ilan Laufer și îi cere lui Klaus Iohannis să răspundă: 'Trebuie să răstoarne această deducție'

Ilan Laufer a acuzat că refuzul președintelui Klaus Iohannis de a îl numi la Ministerul Dezvoltării este un act antisemit, anunțând că va face plângere împotriva acestuia la CNCD.

Președintele Consiliului, Csaba Asztalos, a anunțat, deja, că Iohannis trebuie să răspundă urgent la acuzațiile lui Laufer.

”Aceste acuzații sunt extrem de grave, e un subiect cu care nu putem să ne jucăm în nicio societate. Dacă primim o plângere, așa cum a spus că va face Ilan Laufer, vom demara o anchetă. Din ce știu eu, el a mai fost numit de președintele Iohannis în Guvern. Etichetarea de nazist a domnului Iohannis, noi am mai avut plângeri că a condus o organizație urmașă a nazismului și am constatat că lucrurile nu stau așa. Am avut 3 dosare cu acest obiect. Deja Laufer a emis un mesaj public, acum domnul președinte trebuie să răstoarne această deducție venind și spunând de ce l-a refuzat pe domnul Laufer.”, a declarat Csaba Asztalos, președintele CNCD, la Digi 24.

Acesta a declarat, la B1 TV, că FDGR este continuatorul „din punct de vedere patrimonial” al fostei organizații nazise Grupul Etnic German.

„Vreau să fac o precizare despre Forumul Democrat German și organizația nazistă Grupul Etnic German, pentru că aici am avut plângeri la CNCD și am făcut o anumită cercetare. Există o decizie a instanței care arată că FDGR este continuatorul din punct de vedere patrimonial al acestui grup etnic german. Vă explic de ce. Pentru că acest grup etnic german a apărut în 1940 dar înainte de a apărarea acest grup etnic german, comunitatea germană din România a avut organizații ale minorității care au acumulat bunuri, iar acest grup etnic german a preluat forțat în 1940 acel patrimoniu sau o parte a patrimoniului (...) Instanța nu ar fi permis ca o organizație, indiferent că vorbim de FDGR sau alte orgnizații, să fi fost, sau să fie continuatorul unei organizații naziste, acest lucru este interzis de lege (...) Cred că a face acuzații de susținere a unor ideologii naziste pornind de la o astfel de decizie și de la faptul că am avut retrocedarea anumitor imobile cred că se merge prea departe”, a conchis președintele CNCD.

