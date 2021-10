Cseke Atilla șterge pe jos cu medicii care refuză vaccinarea: 'Intervine încetarea raportului de muncă. Trebuie să fii un model, nu poţi să fii altceva'

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat că, în cazul în care personalul medical nu se va vaccina sau nu se va testa la două-trei zile, ori nu va putea prezenta un certificat care să ateste că a trecut prin boală, va putea fi dat afară din sistem, după 30 de zile. "Lucrezi în sistemul sanitar, trebuie să fii un model, nu poţi să fii altceva", a transmis Cseke, menţionând că aceasta "e o chestiune uzuală în alte state", potrivit news.ro.

"Este vorba de acel proiect de lege pe care l-am elaborat la Ministerul Sănătăţii, care prevedea testarea obligatorie pentru personalul medical din unităţile sanitare publice şi private, care nu au trecut prin boală şi nici nu sunt vaccinaţi. Acest proiect legislativ a fost pus în transparenţă decizională, din păcate, între timp Guvernul a devenit interimar şi nu mai poate promova proiecte de lege. Atunci am convenit să înaintăm ca şi iniţiativă legislativă acest proiect de lege. Nu se poate pe acest subiect OUG, trebuie proiect de lege. Din punctul nostru de vedere, sistemul sanitar trebuie să dea şi anumite mesaje. Sigur că e o anumită epuizare în sistem şi este foarte greu, dar trebuie să dăm şi un mesaj de corectitudine faţă de cei care s-au vaccinat. O parte însemnată, mai mult de 70% s-au vaccinat şi trebuie să le dăm şi lor un mesaj, că ei cred în ştiinţa medicală, în tehnologie şi s-au purtat responsabil”, a declarat Cseke Attila, la Digi 24, joi seara.

Ministrul interimar al Sănătăţii a adăugat că aceia care lucrează în sistemul de sănătate trebuie să fie un model.

"Faţă de forma iniţială, am adăugat şi personalul din Ministerul Sănătăţii, CNAS şi din instituţiile subordonate. Lucrezi în sistemul sanitar, trebuie să fii un model, nu poţi să fii altceva. Oamenii se uită la acest sistem, la promotorii acestui sistem. Trebuie să arătăm oamenilor care este soluţia şi soluţia este vaccinarea. Dacă nu ai trecut prin boală, nu eşti vaccinat şi nu te testezi, se suspendă raportul de muncă şi după 30 de zile poate avea loc şi încetarea raportului de muncă. Deja în Occident e promovată, am văzut modelul Italiei care a impus reguli stricte. Are peste 80% din populaţie vaccinată, dar cu toate acestea a impus restricţii legate de obligativitatea vaccinării şi a scos din sistemul medical peste 3.000 de asistenţi medicali care nu au vrut să se vaccineze”, a afirmat Cseke Attila.

Cseke Attila a explicat că spitalul nu apără pe nimeni de infecţia cu SARS-CoV-2, însă cel care face acest lucru este vaccinul.

"Anul trecut stăteam cu pieptul gol, anul ăsta avem vaccin. Spitalul nu te apără de infecţie, te poate face mai bine, depinde de organismul fiecăruia. Cel care te apără de infecţie este vaccinul. (...) Sancţiunea pentru unităţile sanitare publice, respectiv instituţii subordonate, sancţiunea este, după 30 de zile, dacă nu prezinţi nici testarea, 30 de zile eşti suspendat, iar dacă în 30 de zile nu vii cu un certificat sau îţi asumi că te testezi din două în două, din trei în trei zile, atunci în spitalele publice intervine încetarea raportului de muncă. E o chestiune uzuală în alte state”, a declarat Cseke Attila.

Premierul interimar Florin Cîţu a anunţat, joi, după şedinţa de Guvern, că împreună cu vicepremierul interimar Kelemen Hunor, cu ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila şi ministrul interimar de Interne, Lucian Bode, a semnat şi va depune în Parlament un proiect de lege prin care angajaţii din Sănătate nevaccinaţi sau care nu au trecut prin boală, din sistemul public, se vor testa pe banii proprii. Ministerul Sănătăţii a precizat că unităţile medicale private vor decide dacă suportă sau nu costul testării personalului nevaccinat. Decizia va viza şi angajaţii din Ministerul Sănătăţii şi ai unităţilor din subordine, angajaţii CNAS şi ai instituţiilor subordonate.