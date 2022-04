Cseke Attila, la inaugurarea Sălii Polivalente din Oradea: Este un moment de bucurie pentru noi toţi că vom avea de acum o infrastructură modernă sportivă

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat sâmbătă, la Oradea, că noua Sală Polivalentă din oraş, construită din fondurile MDLPA cu 120 de milioane de lei, este o investiţie de cea mai înaltă performanţă şi tehnologie, care le va aduce bucurie tuturor bihorenilor şi care va găzdui atât competiţii sportive, cât şi alte evenimente de amploare, conform Agerpres.

"Este un moment de bucurie pentru noi toţi că vom avea de acum o infrastructură modernă sportivă şi nu numai, construită pentru orădeni, pentru bihoreni, care va fi inaugurată pe 20 aprilie cu show-ul All Star Game-ului baschetului masculin românesc. Vreau să menţionez colaborarea foarte bună pe care am avut-o cu Primăria Oradea, care este beneficiarul acestei investiţii, finanţator fiind Ministerul Dezvoltării. Am luat în considerare solicitările primăriei pentru un sistem de sonorizare mai performant, care să facă faţă şi la concerte, respectiv pentru suprafaţa de joc pe care o vedeţi acum, care este cea mai modernă azi în România," a declarat Cseke Attila.

Acesta a fost prezent sâmbătă, alături de antreprenorul Cristian Erbaşu şi managerul de proiect Ionuţ Lapca, pentru o ultimă inspecţie a Sălii Polivalente, la finalizarea investiţiei, prilej cu care urma să fie semnat protocolul de predare-primire de la MDLP către beneficiar, Primăria Oradea. În lipsa reprezentanţilor acesteia, motivată de deplasarea la Bucureşti pentru Congresul PNL, ministrul a precizat că documentul va fi trimis primăriei luni, pentru ca administraţia să facă demersurile necesare organizării meciului All Star Game de la inaugurare.

"Eu remarc buna colaborare pe care am avut-o cu Primăria Oradea şi, sigur, acest moment va fi depăşit, nu avem niciun fel de probleme. Vom transmite protocolul de predare-preluare, conform legii, în mod oficial. Este o procedură legală pe care am mai făcut-o şi la predarea Stadionului Rapid anul acesta şi la predarea Stadionului Steaua, anul trecut," a menţionat Cseke Attila.



Noua Sală Polivalentă din Oradea, construită în trei ani de o asociere de firme condusă de Construcţii Erbaşu, va putea găzdui 5.300 de spectatori şi este concepută să ofere spaţiu pentru 7.200 de locuri, pentru diferite evenimente de amploare, nu doar sportive, întâlniri internaţionale, congrese, concerte, expoziţii şi târguri.

Potrivit managerului de proiect Ionuţ Lapca, Sala Polivalentă are o amprentă la sol de circa 10.000 metri pătraţi, parter, plus două nivele, construită din cadre de beton armat şi o şarpantă metalică, cu deschidere de 82 de metri. Pe lângă spaţiul central, arena şi gradene, clădirea cuprinde un teren de antrenament prin care se face acces direct din exterior ca să se monteze cu uşurinţă o scenă, patru vestiare, din care unul personalizat pentru CSM Oradea, pentru jucători, antrenori şi arbitri, săli de forţă, de relaxare, cu saună, băi, zone pentru mass-media, administraţie, sectorul pentru VIP-uri etc.

"Este o clădire foarte importantă din portofoliul nostru, Construcţii Erbaşu. Ne bucurăm că am finalizat-o la timp şi conform proiectului, pe care tot noi l-am realizat. Este o clădire multifuncţională, dotată la ultimele standarde, ce va putea găzdui competiţii sportive de nivel foarte înalt, FIBA level one, adică finale de Champions League la baschet, dar şi evenimente cultural-artistice. Suprafaţa de joc este cea mai bună din lume, în NBA, în Statele Unite, toate suprafeţele de joc sunt ca şi aceasta. E un arţar canadian, lemn masiv, de doi centimetri grosime, peste padele de cauciuc şi de lemn," a precizat Ionuţ Lapca.

Investiţia de circa 30 milioane de euro a fost finanţată în cea mai mare măsură, 24 de milioane de euro, de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Naţională de Investiţii, iar Primăria Oradea a realizat o investiţie separată de circa 5,2 milioane de euro, pentru reţelele de canalizare, de încălzire (inclusiv cu apă geotermală), racordarea la reţeaua electrică, precum şi amenajările exterioare: alei de acces, parcări, spaţii verzi, pavaj. În exterior, sunt amenajate în total 820 de locuri de parcare, din care 790 pentru autoturisme, 22 pentru autocare şi 8 pentru tiruri.

Ministrul Cseke a amintit, în context, că MDLPA are în portofoliul de construcţie alte două săli polivalente, ce vor fi inaugurate anul acesta, la Piteşti şi Bistriţa, fiind în curs de execuţie Sala Polivalentă de la Constanţa, iar în faza de proiect sunt cele de la Braşov, Iaşi şi Timişoara.



Sala Polivalentă de la Oradea va fi inaugurată pe 20 aprilie, cu show-ul All Star Game-ului baschetului masculin românesc - ediţia 2022. Astfel, la Oradea vor juca în tradiţionalul meci al stelelor cei mai buni jucători de baschet care activează în Liga Naţională. Meciul va fi organizat din nou, după o pauză de doi ani, cauzată de pandemie, fiind a patra ediţie a acestui supermeci la Oradea, după ediţiile din anii 2005, 2010 şi 2016, găzduite de Arena "Antonio Alexe".