Cel mai puternic club de şah din România, CSU ASE câştigă cea mai importantă competiţie internă de şah

După ce a anunţat oficial parteneriatul cu Grupul Superbet, cel mai puternic club de şah din România, CSU ASE câştigă cea mai importantă competiţie internă de şahCea mai puternică întrecere şahistică din România, Superliga Naţională de şah, desfăşurată la Oradea în perioada 21-30 septembrie, s-a încheiat cu victoria clubului CSU ASE Superbet atât la masculin cât şi la feminin. După aurul de la Oradea, clubul bucureştean se pregăteşte pentru cea mai puternică întrecere europeană, Cupa Europeană a Cluburilor de şah, unde este deja considerată favorită de presa de specialitate.Bucureşti, 30 septembrie 2022 - Marea favorită a SuperLigii Naţionale de şah, CSU ASE Superbet a câştigat cea mai puternică întrecere de şah internă care aliniază cele mai bune zece echipe de şah la masculin şi feminin din ţară.Ultima rundă, desfăşurată joi, 29 septembrie, care a şi desemnat câştigătoarea atât la băieţi, cât şi la fete a avut un final de film, ultimele două partide fiind decisive pentru a desemna medaliaţii cu aur, respectiv cu argint.La băieţi, CSU ASE Superbet a întâlnit Vados Arad, campioana de anul trecut, iar fetele au jucat cu Arnia IT, locul 2 de anul trecut şi principala contracandidată din ultimii ani.'În cele două echipe masculine care s-au bătut pentru aur au fost nu mai puţin de şase campioni naţionali, ceea ce a făcut confruntarea extrem de aprigă. Suntem fericiţi însă că am reuşit această performanţă şi cu atât mai mult cu cât am avut adversari redutabili, cu multă experienţă.', a comentat Tiberiu Georgescu, căpitanul echipei şi managerul secţiei de şah al CSU ASE.Performanţa clubului condus de Tiberiu Georgescu vine la scurt timp după ce a devenit oficial partener cu grupul şi Fundaţia Superbet, ca parte integrantă a strategiei de dezvoltare a şahului în România. Cel mai vizibil şi performant club de şah din România îi are legitimaţi pe 4 din cei 5 membri ai echipei olimpice masculine - Constantin Lupulescu, Mircea Pârligras, David Gavrilescu şi Vlad Jianu şi pe 3 din 5 membre ale echipei olimpice feminine- Irina Bulmaga, Cosma Elena Luminiţa şi Alessia Ciolacu.'Dorinţa de a face performanţă şi de a duce România pe podiumurile naţionale şi internaţionale a adus Superbet şi Fundaţia Superbet alături de CSU ASE pe care-l consider un vector al creşterii performanţei şahistice şi al popularizării acestui sport în România', spune Augusta Dragic, preşedinta Fundaţiei Superbet.Pentru CSU ASE Superbet, testul cel mare urmează însă în săptămâna 3-10 octombrie, când va avea loc în Austria Cupa Cluburilor Europene de şah. Grupul şi Fundaţia Superbet duc România la parada celor mai buni jucători internaţionali de şah, în frunte cu fostul campion mondial, Anand Viswanathan.