CSU Sibiu s-a despărţit de antrenorul Miguel Angel Hoyo

BC CSU Sibiu şi antrenorul Miguel Angel Hoyo au decis să încheie, de comun acord, colaborarea, a anunţat, miercuri, echipa masculină de baschet pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

"Vreau să mulţumesc întregii organizaţii pentru amabilitatea, profesionalismul şi entuziasmul pe care îl arată zi de zi! Astăzi, din motive personale, am decis să ne despărţim, dar vă doresc tot binele. Am încercat mereu să fac tot ce am putut şi voi rămâne suporter al echipei! Nu spun 'La revedere!' , ci 'Ne vedem data viitoare!'", a spus Miguel Angel Hoyo.Interimatul la echipa va fi asigurat de Cătălin Vulc, Mikel Ereno şi Sebastian Theil.Hoyo, care anterior a fost antrenor secund la echipa sibiană, a fost numit principal pe 7 decembrie 2021.În acest sezon, echipa de pe Cibin are trei victorii şi trei înfrângeri în campionat.