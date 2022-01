CTP: Simona Halep are încă sete de victorie

Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat, la Digi24, prima reușită a Simonei Halep în noul an, după ce jucătoarea a câștigat duminică finala turneului de la Melbourne Summer Set 1.

„Finala nu a fost dificilă pentru Simona, pentru că adversara ei, deși posesoare a unor lovituri puternice, a unui serviciu puternic, din punct de vedere tactic a greșit de foarte multe ori. Așa că sarcina Simonei nu a fost prea grea. Important e că Simona a adunat meciurile acestui turneu și că din punct de vedere psihic arată foarte bine. Este intactă dorința ei de a câștiga, vrea să joace din nou tenis de top 10 și poate, după cum arată în clipă de față. Acum e locul 15. E o decizie corectă faptul că s-a retras de la turneul de la Sydney, ar fi însemnat totuși prea mult, probabil nu a mizat pe câștigarea acestui turneu, a vrut doar să adune meciuri. Acum, din punct de vedere strategic, e mai bine să se odihnească înainte de Australian Open care începe în 17 ianuarie. Problema e cum se va simți ea cu ea însăși, iar lucrurile arată bine din punctul ăsta de vedere”, a declarat CTP.

„Simona are încă sete de victorie după atâția ani în care s-a luptat, a muncit enorm pentru a fi în vârful tenisului mondial. E un semn foarte bun această colaborare reîntregită cu Teo Cercel, preparator fizic, e foarte important pentru că Simona a avut probleme mari din punct de vedere fizic în 2021. În acest turneu, am văzut-o pe Simona Halep ducându-se la limită, trăgând de picioare după mingi care erau la mai mult de cinci metri distanță de ea, mingi ca și pierdute la care s-a dus fără reținere, cu viteză maximă. Nu are nicio problemă fizică acum", a mai afirmat Cristian Tudor Popescu.