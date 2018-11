Cu ce s-a rermarcat Niculae Bădălău, înlocuitorul celebrului Dănuț Andrușcă la Ministerul Economiei: A terminat o facultate la 48 de ani și are și doctorat

Niculae Bădălău, senator PSD, este noul ministrul al Economiei, după ce premierul Viorica Dăncilă a decis să îl remanieze pe Dănuț Andrușcă. Acesta are 58 de ani, a fost prefect de Giurgiu și are un master obținut la Colegiul Național de Apărare, în anul 2005.

Marius-Constantin Budăi este propunerea PSD pentru a prelua funcție de ministru al Muncii de la Lia Olguța Vasilescu. El este președintele Comisiei de buget-finanțe din camera Deputaților, fiind la primul mandat de parlamentar.

Niculae Bădălău are 58 de ani, este președintele PSD Giurgiu și a fost ales senator de Giurgiu, la alegerile locale din decembrie 2016. Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Senatului, social-democratul a fost prefect de Giurgiu în perioada 2000-2004, iar între 2004 și 2008 a fost ales deputat.

Este absolvent al Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare (1985) şi al Institutului Agronomic "Nicolae Bălcescu" - Inginerie şi Management Agroturistic (2002). În 2006 a obţinut un masterat în Guvernare modernă şi dezvoltare locală, la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, un al doilea în Management public, la ASE, în acelaşi an şi un altul în Conducerea securităţii şi apărării naţionale, la Colegiul Naţional de Apărare, în 2005.

În urma studiilor desfăşurate în perioada 2004-2008, Niculae Bădălău este şi absolvent al Facultăţii de Drept la Universitatea Bioterra.

În 2013 a devenit doctor în Ştiinţe Economice/ Domeniul Management, principala disciplină studiată fiind, conform CV-ului, "Managementul Administraţiei Publice. Strategii de Modernizare".

Bădălău are mai multe lucrări publicate, printre acestea numărându-se şi cea privind "Corupţia în administraţia publică - Corupţia şi descentralizarea în administraţia publică locală".Potrivit CV-ului, Bădălău cunoaște bine limba engleză și foarte bine limba franceză.

Conform declarației de avere depusă la începutul lunii ianuarie 2017, Niculae Bădălău are bijuterii de aur alb, galben și diamante, dobândite în 1993, în valoare de 25.000 de euro și tablouri dobândite în anul 2009 în valoare de 12.000 de euro. Totodată, în 2006 a cumpărat o motocicletă Yamaha.

Are un teren în Ogrezeni, județul Giurgiu, primit moștenire în anul 2003, cu o suprafață de 1,28 ha. În Bolintin Vale are două terenuri, obținute prin cumpărare, unul în anul 1995, cu o suprafață de 0,034 ha, un altul cumpărat în 2001, cu o suprafață de 0,27 ha. Ambele terenuri sunt cumpărate 50%-50% de Niculae Bădălău și Rodica Bădălău. Mai are un teren în Sectorul 1, București, achizionat alături de Rodica Bădălău, cu o suprafață de 2820 mp.

În ceea ce privește clădirile, are una dobândită prin moștenire în Ogrezeni, în anul 2004, de 441 mp și o alta construită în 2003, în Bolintin Vale, cu o suprafață de 863,32 mp. Ambele construcții sunt deținute împreună cu Rodica Bădălău.

Liderul PSD Giurgiu are un credit deschis în 2011, în valoare de 20.107 euro, are numerar casă 6.500 euro și un alt credit făcut în anul 2016, deschis la sucursala BCR Bolintin Vale, în valoare de 6.815 euro.

Niculae Bădălău a oferit împrumut suma de 204.700 de Ron către S.C. General Building International S.R.L.

Venitul anual încasat de senatorul Niculae Bădălău este de 95.196 de Ron, potrivit declarație sale de avere, iar al soția sa, Rodica Bădălău are un venit annual de 29.834 de Ron, aceasta fiind cadru didactic la Școala Malu Spart.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunțat, la finalul ședinței CEx al PSD de luni, schimbările din Guvern: L. Olguța Vasilescu- Transporturi, Marius Budăi- Min. Muncii, N. Bădălău-Economie, Alexandru Petrescu- Comunicații, Daniel Breaz- ministerul Culturii, min Tineretului și Sportului- Bogdan Matei, min. Dezvoltării- Ilan Laufer, min. Apărării- Gabriel Leș.

