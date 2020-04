Cu epidemia de COVID-19 la cel mai înalt nivel, Spania pregătește reluarea LaLiga - La ce interval se vor disputa partidele rămase

Reprezentanţi ai Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF) au avut avut o întrevedere cu oficiali ai Asociţaiei Fotbaliştilor Profesionişti (AFA) şi ai Ligii Profesioniste de Fotbal (LaLiga) pe tema intervalului de timp la care o echipă să fie nevoită să joace când se va relua campionatul, întrerupt acum din cauza pandemiei de coronavirus notează news.ro.

La Liga şi AFE a cerut 48 de ore, la fel ca înţelegerea actuală, dar RFEF nu acceptă un interval de 72 de ore.

"Preşedintele Luis Rubiales a arătat clar că sănătatea fotbaliştilor nu va fi negociabilă şi a respins posibilitatea ca aceştia să evolueze la fiecare 48 de ore. Dată fiind poziţia inflexibilă a RFEF, AFE a trebuit să accepte că intervalul minim va fi de 72 de ore, anulând astfel acordul său cu LaLiga", a precizat RFEF, într-un comunicat, potrivit marca.com.

Motivul invocat de RFEF este că, în condiţiile în care meciurile ar urma să se dispute, în funcţie de evoluţia pandemiei, în lunile mai-august, căldura, umiditatea şi radiaţia solară ridicate din acea perioadă ar pune în pericol sănătatea jucătorilor.

Preşedintele LaLiga, Javier Tebas, spune că există trei scenarii pentru reluarea meciurilor de fotbal, la 28 mai, 6 iunie sau 28 iunie, în funcţie de evoluţia răspândirii Civid-19.

Partidele din competiţiile interne ar urma să se dispute cu porţile închise, iar cele din cupele europene alternativ cu aceastea sau la finalul campionatului.

În Spania, fotbalul este suspendat cel puţin până la 26 aprilie, iar Tebas exclude oprirea definitivă a competiţiilor, acum.

"Este curios că, din întâmplare, cluburile care vor să se termine sezonul acum sunt cele din subsolul clasamentului, cele care se bat pentru a nu fi retrogradate. Vă pot asigura că niciun campionat major nu are intenţia de a anula sezonul, iar oricine vorbeşte despre asta o face pentru interesul său personal. A nu termina sezonul înseamnă o pierdere de un miliard de euro. Dacă îl terminăm cu porţile închise, pierderile vor fi de 350 de milioane de euro. Şi dacă am juca având spectatori în tribune, tot vom pierde 150 de milioane", a spus el, pentru As.