Cu patronul Ioan Niculae în închisoare și cu probleme financiare, Astra Giurgiu retrogradează după 12 ani

Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Ionuţ Badea, spune că au fost mai mulţi factori care au dus la retrogradarea formaţiei sale, conform news.ro

"Din păcate, provocarea pe care am acceptat-o de data aceasta nu a ieşit. Este un cuantum de situaţii din cauza cărora s-a ajuns aici, multe accidentări în momentul de faţă, un jucător care nu a mai venit la echipă, e vorba de Wuthrich, aşa că sunt situaţii pe care este destul de greu să le gestionezi. Băieţii au dat cât au putut în condiţiile în care am avut asemenea jocuri, din trei întrei zile, cu timpul de răgaz care pentru noi a fost legat de semifinala de cupă, 120 de minute jucate şi destul de puţin... Ca număr sau valoric, lotul nu a fost atât de bine, dar ştiam în ce intru, a fost o provocare pentru mine, să salvez echipa. Nu regret că am venit, nu regret niciodată, un om inteligent, cu capul pe umeri ar vedea curajul de a accepta o asemenea provocare şi faptul că întotdeauna îmi doresc mai mult. Nu este o situaţie independentă, depindem de foarte mulţi factori, chiar şi aşa în toată această situaţie sunt puţine lucruri pe care aş putea să le reproşez, majoritatea a vrut. Echipa a travesrat o perioadă negativă în ultimele nouă meciuri şi încercarea mea de a scoate acest lucru la liman nu a fost încununată de succes", a declarat Badea, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Astra a retrogradat după ce a pierdut, miercuri, scor 0-1, meciul de la Ovidiu, cu Viitorul, din ultima etapă.

Echipa din Giurgiu a fost campioana României în sezonul 2015-2016, primul cu sistem play-off - play-out, Cupa României, în sezonul 2013-2014 şi Supercupa României, în 2014 şi 2016.

Promovată prima dată în prima ligă în 1998, Astra a retrogradat anterior ultima dată în 2009.

Clubul s-a confruntat cu mari probleme financiare după ce patronul Ioan Niculae a fost condamnat la închisoare.