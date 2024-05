Cu titlul în vitrină, dar cu gândul la preliminarii: 'Acum urmează ce e mai greu, să demonstrăm în Europa' - Mihai Pintilii

Delegatul echipei de fotbal FCSB, Mihai Pintilii, a declarat, sâmbătă seara, la finalul partidei cu CFR Cluj, după ce formaţiei roş-albastre i s-a înmânat trofeul de campioană, că de acum încolo pentru jucători urmează ceea ce este mai greu şi anume să demonstreze în cupele europene, scrie AGERPRES.

"Meritul este al jucătorilor, am spus-o întotdeauna. Mă bucur că am câştigat titlul după nouă ani. Mă bucur că sunt jucătorii fericiţi pentru că ştiu ce înseamnă să câştigi un titlu. Dar acum urmează ce e mai greu, să demonstrăm în Europa", a afirmat el la postul Digisport.

Pintilii, care face parte din staff-ul tehnic condus de Elias Charalambous, a menţionat că meciul cu CFR Cluj nu a contat având în vedere atmosfera făcută de suporteri în tribune.

"Pentru noi azi nu a mai contat meciul cu CFR Cluj. Când am ajuns şi am văzut un stadion plin... nu mai puteam să le zicem ceva. Nici la pauză nu am putut să le zicem nimic băieţilor, pentru că a fost senzaţional totul în această seară. Iar meritul este al jucătorilor. A fost un an cu presiune, cu încărcătură mare psihică, emoţională, iar acum jucătorii merită să se distreze", a precizat fostul fotbalist.

FCSB a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 9-a a fazei play-off a Superligii de fotbal.

Meciul a fost urmat de ceremonia de înmânare a tricourilor de campioni, a medaliilor şi a trofeului de campioană. Roş-albaştrii vor sărbători titlul în centrul oraşului, la Ateneu, drumul de la stadion fiind străbătut într-un autocar descoperit.

FCSB a câştigat titlul de campioană a României la fotbal în etapa a 7-a a play-off-ului, după ce a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-1 (1-0), pe Arena Naţională din Capitală. ''Roş-albaştrii'' aveau nevoie de un singur punct pentru a-şi asigura matematic titlul, cu trei etape înainte de finalul sezonului, dar au obţinut victoria.

Gruparea bucureşteană nu mai câştigase titlul din 2015, de atunci având şapte clasări pe locul secund şi una pe locul cinci.