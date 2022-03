Cubanezul Fernando Dayan Jorge, medaliat cu aur la JO de vară de la Tokyo, în proba de canoe dublu, a 'dezertat' din delegaţia cu care se antrena în Mexic

Cubanezul Fernando Dayan Jorge, medaliat cu aur la JO de vară de la Tokyo în proba de canoe dublu pe 1000 metri, a "dezertat" din delegaţia cu care se antrena în Mexic, a confirmat duminică Comisia naţională de canotaj a Cubei (CNC), scrie EFE, citat de Agerpres.

Comisia a calificat drept "indisciplină gravă" decizia lui Dayan Jorge, în vârstă de 23 de ani, considerat a fi una dintre speranţele acestei ţări pentru JO 2024 de la Paris şi JO 2028 de la Los Angeles.Pentru directorii CNC, gestul atletului "distruge ani de muncă intensă şi aspecte ce ţin de strategia de dezvoltare"."Dayan a întors spatele angajamentului pe care-l luase faţă de ţara sa, de fanii săi, de toţi cei care l-au sprijinit'', se arată într-un comunicat al CNC.Comisia a precizat că vor fi căutaţi alţi sportivi care să suplinească golul lăsat de Dayan.Dayan Jorge a câştigat, împreună cu partenerul său de barcă Serguey Torres, un titlu olimpic şi un bronz la Mondiale, la canoe dublu.În toamna anului trecut, echipa de baseball Under 23 a Cubei s-a întors la Havana cu doar jumătate din efectivul său, după ce 12 dintre cei 24 de jucători care s-au deplasat la Cupa Mondială din Mexic au "dezertat", ceea ce a reprezentat un nou record.Cuba s-a clasat pe locul al patrulea la Cupa Mondială rezervată jucătorilor sub 23 de ani, din octombrie, la care au participat în total 12 echipe, victoria finală revenind Venezuelei.Anunţul "dezertării" celor 12 jucători cubanezi a fost făcut atunci pe Twitter de jurnalistul sportiv Francys Romero, specializat în baseball, care trăieşte în Statele Unite.Fuga sportivilor cubanezi cu ocazia turneelor la care participă în străinătate a devenit un lucru frecvent în ultimii ani, însă nu a atins niciodată o astfel de proporţie.Ultimul record de plecări masive în baseball-ul cubanez a avut loc în 1996, an în care cinci jucători ai echipei Industriales au profitat de un turneu în Mexic pentru a dezerta.