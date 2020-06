Cum a fost păcălit Raed Arafat de un taximetrist

Doctorul Raed Arafat a venit în România în anul 1981, la doar 16 ani. A venit să studieze medicina și nu a mai plecat.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a povestit la Digi 24 care a fost prima amintire legată de România.

“Prima situație cu care m-am confruntat este că trebuia să ajungem la un cămin și șoferul de taxi mi-a zis că mă costă 50 de dolari în loc de 50 de lei. Asta a fost prima mișcare când am ajuns și am aterizat la București. Era totul diferit, dar nu neapărat totul în sens negativ. Erau oameni foarte ok, reguli foarte ciudate impuse de regimul de atunci… Dar dorința mea era să fac Medicina și asta era mult mai puternică decât orice altă problemă” - a spus Raed Arafat în emisiunea La cină, cu Ionela Năstase și Adi Hădean.

Vezi și: Lista oficială: Românii care se întorc din aceste ţări NU mai intră în izolare

Întrebat de ce a ales România, Raed Arafat a explicat că a fost o întâmplare. “Am înaintat solicitarea în mai multe locuri, România a fost cea care a răspuns. Inițial pentru Politehnică, am schimbat la Medicină pentru că știam că pot. Nu era voința tatălui meu să fac Medicină, eu am mers contra voinței lui, dar a fost o intenție pe care am avut-o de când aveam 14 ani. Am insistat și asta am realizat! Medicina era pentru mine scopul și țelul vieții. Am avut loc la DFamasc, după doi ani de stat în România am aflat că am fost acceptat și în Statele Unite, dar nu mi-au spus părinții...Eram acceptat în America și nu mi s-a zis, în ideea că o să mă întorc acasă. Nici în America nu m-am dus, nici acasă nu m-am întors. Am rămas în România și mi-am ales altă casă” - a declarat Arafat La cină, la Digi 24.